В мережі засвітилась інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo

У базі даних бенчмарка (програма тестування пристроїв) Geekbench з'явилася інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo. Пристрій має кодову назву 81JL.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 850 з 2,96 ГГц, і він розрахований на Windows-ґаджети.

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Пристрій від Lenovo отримає 8 ГБ оперативної пам'яті. Як програмна платформа вказана операційна система Microsoft Windows 10 Pro (64-бітна версія).

Ймовірно це буде ноутбук або пристрій «два в одному» з підтримкою сенсорного управління.

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