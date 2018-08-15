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В мережі засвітилась інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo

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В мережі засвітилась інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo
В мережі засвітилась інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo / Фото з відкритих джерел

У базі даних бенчмарка (програма тестування пристроїв) Geekbench з'явилася інформація про загадковий портативний комп'ютер Lenovo. Пристрій має кодову назву 81JL.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 850 з 2,96 ГГц, і він розрахований на Windows-ґаджети.

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Пристрій від Lenovo отримає 8 ГБ оперативної пам'яті. Як програмна платформа вказана операційна система Microsoft Windows 10 Pro (64-бітна версія).

Ймовірно це буде ноутбук або пристрій «два в одному» з підтримкою сенсорного управління.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Lenovo
Джерело: 24 Канал
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