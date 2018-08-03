В мережі "засвітилися" назви майбутніх відеокарт NVIDIA 20 серії

До презентації відеокарт NVIDIA нового покоління лишається менше трьох тижнів, проте до цих пір достеменно не відомо їх назви та графічних процесорів, які в них використають. Проте в офіційних сертифікаційних документах виявили назви як нових відеокарт, так і графічних процесорів.

Про це повідомляє ЄЕК.

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У базі даних Євразійської економічної комісії (ЄЕК), що є регулюючим органом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), були виявлені сертифікаційні документи компанії Manli Technology Group, в яких і згадуються назви новинок, які готує компанія. В одному з документів згадується графічний процесор GA104, а також його конкретна модель – GA104-400. В іншому ж документі згадані відеокарти GeForce GTX 2080 і GeForce GTX 2070.



Сертифікація нових графічних процесорів NVIDIA

Кодове позначення графічного процесора GA104 вказує на те, що він входить в сімейство, назва якого починається з букви "А". На думку відразу приходить Ampere тому, що ще в листопаді минулого року з'явилася інформація, що споживчі відеокарти нового покоління будуть побудовані саме на графічних процесорах Ampere, а зовсім не Volta, які до того моменту вже були представлені в професійних рішеннях.



Сертифікація нових відеокарт NVIDIA

Назви GeForce GTX 2080 і GeForce GTX 2070 підтверджують, що відеокарти нового покоління все ж будуть відноситися до GeForce GTX 20 серії, а зовсім не до 11 серії або будь-якої іншої. У багатьох витоках нове покоління відеокарт значилося саме як GeForce GTX 11xx, наприклад GeForce GTX 1180.

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Чи справді відеокарти GeForce і графічні процесори NVIDIA нового покоління будуть називатися так, як написано вище, ми дізнаємося вже зовсім скоро – 20 серпня. Саме в цей день компанія NVIDIA повинна представити свої новинки. У продаж старша модель GeForce GTX 2080 надійде вже 30 серпня, якщо чутки не брешуть.

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