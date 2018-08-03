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В мережі "засвітилися" назви майбутніх відеокарт NVIDIA 20 серії

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В мережі засвітилися назви майбутніх відеокарт NVIDIA 20 серії
В мережі засвітилися назви майбутніх відеокарт NVIDIA 20 серії / Фото з вільних джерел

До презентації відеокарт NVIDIA нового покоління лишається менше трьох тижнів, проте до цих пір достеменно не відомо їх назви та графічних процесорів, які в них використають. Проте в офіційних сертифікаційних документах виявили назви як нових відеокарт, так і графічних процесорів.

Про це повідомляє ЄЕК.

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У базі даних Євразійської економічної комісії (ЄЕК), що є регулюючим органом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), були виявлені сертифікаційні документи компанії Manli Technology Group, в яких і згадуються назви новинок, які готує компанія. В одному з документів згадується графічний процесор GA104, а також його конкретна модель – GA104-400. В іншому ж документі згадані відеокарти GeForce GTX 2080 і GeForce GTX 2070.

Сертифікація нових графічних процесорів NVIDIA
Сертифікація нових графічних процесорів NVIDIA

Кодове позначення графічного процесора GA104 вказує на те, що він входить в сімейство, назва якого починається з букви "А". На думку відразу приходить Ampere тому, що ще в листопаді минулого року з'явилася інформація, що споживчі відеокарти нового покоління будуть побудовані саме на графічних процесорах Ampere, а зовсім не Volta, які до того моменту вже були представлені в професійних рішеннях.

Сертифікація нових відеокарт NVIDIA
Сертифікація нових відеокарт NVIDIA

Назви GeForce GTX 2080 і GeForce GTX 2070 підтверджують, що відеокарти нового покоління все ж будуть відноситися до GeForce GTX 20 серії, а зовсім не до 11 серії або будь-якої іншої. У багатьох витоках нове покоління відеокарт значилося саме як GeForce GTX 11xx, наприклад GeForce GTX 1180.

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Чи справді відеокарти GeForce і графічні процесори NVIDIA нового покоління будуть називатися так, як написано вище, ми дізнаємося вже зовсім скоро – 20 серпня. Саме в цей день компанія NVIDIA повинна представити свої новинки. У продаж старша модель GeForce GTX 2080 надійде вже 30 серпня, якщо чутки не брешуть.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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