В мережі з'явились неочікувані характеристика смартфона Google Pixel 3 XL

Блогер під ніком Luchkov потішив користувачів новою інформацією про смартфон Google Pixel 3 XL. Цього разу в мережі з’явився відеоролик, який демонструє дизайн пристрою та роботу Android 9.0 Pie, а також неочікувані характеристики дисплею новинки.

Про це повідомляє Phone Arena.

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На відео показана версія смартфона з білою задньою кришкою. Добре видно дисплей пристрою з великим вирізом в дусі iPhone X. Діагональ екрану виявилася сюрпризом для користувачів і склала 6,7 дюйма, хоча раніше йшлося про меншу цифру в 6,2 дюйма. Роздільна здатність екрану – 2960 х 1440 пікселів, щільність пікселів – 494 ppi.

Інші специфікації підтвердили попередні витоки: під "капотом" Pixel 3 XL розмістився флагманський процесор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 64 ГБ і акумулятор ємністю 3 430 міліампер годин. Роздільна здатність сенсорів камери – 12 і 8 мегапікселів.

Огляд прототипу Google Pixel 3 XL – дивіться відео

Блогер також зазначив, що до нього в руки потрапила тестова версія смартфона, і до старту продажів дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені. Реліз пристрою намічений на 4 жовтня 2018 року.

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