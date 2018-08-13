Компанія Oppo офіційно представила смартфон R17: характеристики та ціна

Раніше зображення нових смартфонів Oppo R17 та R17 Pro помітили на сайті TENAA. Якщо тизери не фейк, то версія Pro зможе похизуватися потрійною основною камерою, як у Huawei P20 Pro. А сьогодні, 13 серпня, китайський виробник офіційно презентував новинку під назвою Oppo R17.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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Oppo R17 обладнали 6,4-дюймовим дисплеєм із невеличким вирізом для фронтальної камери у формі краплі. За інформацією виробника, екран пристрою займає 91,5% всієї передньої панелі. При цьому під склом також вбудували сканер відбитків пальців. Також відомо, що задня панель смартфону виготовлена зі скла.



Промо-зображення смартфона Oppo R17

Компанія Oppo не розголошує модель чіпсета, на якому працює новинка, відомо лише, що в R17 вбудували 10-нанометровий процесор. Експерти припускають, що мова йде про новий Snapdragon 670, раніше також повідомлялося, що серцем нового смартфону може стати Snapdragon 710.



Oppo R17 отримав 6,4-дюймовий безрамковий екран

Окрім того, Oppo R17 отримав 8 ГБ оперативної памяті, 128 ГБ внутрішнього сховища, 25-мегапіксельну основну камеру зі штучним інтелектом та додатковий фотомодуль, швидше за все, для створення ефекту боке. Ємність акумулятора пристрою становить 3 500 міліампер годин, підтримується швидка зарядка. В якості операційної системи використовується ColorOS 5.2 на базі Android 8.1 Oreo. А габарити новинки становлять 157,5 х 74,9 х 7,5 міліметра.



Oppo R17 буде доступний в двох кольорових рішеннях

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Дата появи Oppo R17 на прилавках наразі не повідомляється. З чуток, пристрій дебютує 23 серпня по ціні близько 435 доларів (близько 11 515 гривень). На вибір будуть доступні синій і фіолетовий кольори корпусу з ефектом градієнту.



Oppo R17 має елегантний виріз в дисплеї

Окрім того, з нещодавніх витоків вдалося дізнатися, що Oppo R17 матиме також версію Pro, яка може отримати чіпсет Snapdragon 845 і до 10 ГБ оперативної пам'яті.



Oppo R17 Pro отримає цікавий дизан та потрійну основну камеру

Раніше також повідомлялося, що Oppo R17 і R17 Pro можуть презентувати в кінці серпня, тож лишається очікувати на анонс більш потужної версії пристрою.

Презентація Oppo R17 – дивіться відео

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