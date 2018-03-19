В Москві вийшли на протест незгідні із перемогою Путіна на виборах президента

В понеділок, 19 березня, в Москві на Суворовській площі пройшов мітинг "За чесні вибори". Учасниками акції стали близько 500 осіб.

Про це у Twitter повідомив координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов.

Зазначимо, що вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

"Учасники мітингу заявили про невизнання підсумків минулих виборів президента і необхідності докорінного реформування законодавства про вибори. Також учасники мітингу заявили про необхідність зміцнювати коаліцію ліво-патріотичних сил, яка сформувалася біля Павла Грудініна", – написав Удальцов.

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Сейчас в Москве проходит митинг "За честные выборы". На Суворовской площади собрались около 500 человек - представители Левого Фронта, КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП, партии Рот Фронт. pic.twitter.com/S6ARsLOZ1F — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах, также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил,которая сформировалась возле Павла Грудинина pic.twitter.com/VOvMZ6aMW0 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

Він додав, що мітинг охороняла велика кількість силовиків.

Організаторами акції виступили представники "Лівого фронту", КПРФ, "Об'єднаної Комуністичної Партії", РРП, партії "Рот Фронт".

Митинг охраняет большое количество полицейских. Пока серьёзных нарушений не зафиксировано pic.twitter.com/NP9u3W7ULj — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

До слова, Європейський союз заявив невизнання проведення Росією виборів президента 18 березня на території анексованого Криму.