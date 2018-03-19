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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

В Москві вийшли на протест незгідні із перемогою Путіна на виборах президента

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Мітинг у Москві
Мітинг у Москві "За чесні вибори" / Фото з соціальних мереж

В понеділок, 19 березня, в Москві на Суворовській площі пройшов мітинг "За чесні вибори". Учасниками акції стали близько 500 осіб.

Про це у Twitter повідомив координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов.

Зазначимо, що вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

"Учасники мітингу заявили про невизнання підсумків минулих виборів президента і необхідності докорінного реформування законодавства про вибори. Також учасники мітингу заявили про необхідність зміцнювати коаліцію ліво-патріотичних сил, яка сформувалася біля Павла Грудініна", – написав Удальцов.

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Він додав, що мітинг охороняла велика кількість силовиків.

Організаторами акції виступили представники "Лівого фронту", КПРФ, "Об'єднаної Комуністичної Партії", РРП, партії "Рот Фронт".

До слова, Європейський союз заявив невизнання проведення Росією виборів президента 18 березня на території анексованого Криму.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії протести Мітинги в Росії Москва
Джерело: 24 Канал
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