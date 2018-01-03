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В новий рік з новими цінами: як дорожчає пальне на українських АЗС

20:11, сьогодні 939 Читать новость на русском
Ціни на пальне на українських АЗС
Ціни на пальне на українських АЗС / 24 Канал

Протягом останніх трьох місяців 2017 року ціни на бензин на українських АЗС зросли в середньому на 8%, а на дизельне паливо – на 10%.

Так, за даними компанії "Консалтингова група А-95", 2 жовтня літр бензину марки А-92 коштував 25,60 гривні, А-95 – 26,32 гривні, А-95+ – 27,39 гривні. Через три місяці, 2 січня, ціни на ці три марки бензину в Україні в середньому зросли відповідно до 27,69, 28,43 і 29,60 гривні за літр.

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Ще відчутніше подорожчало дизельне паливо – з 23,66 до 26,21 грн/л. Ціни на автогаз після деякого зниження у жовтні-листопаді в грудні знову почали рости, сягнувши позначки 12,81 гривні/літр на початку 2018 року.

Ціни на пальне в Україні
Ціни на пальне в Україні за три місяці зросли на 8-10%

Найдорожчий бензин марки А-92 – у Донецькій (28,83 гривні), Луганській (28,62), Івано-Франківській (28,34) та Львівській (28,26) областях, а от дешевше, аніж 27 грн/л – лише у Сумській (26,61 гривні).

Ціни на бензин А-92 в Україні
Ціни на бензин А-92 в областях України

Схожа ситуація і з А-95 – на Донеччині за 1 літр доведеться викласти 29,78 гривні, на Луганщині – 29,52 гривні, а от на Сумщині – 27,20 гривні.

Ціни на А-95 в Україні
Бензин А-95 найдорожчий на Донеччині

Дизпаливо найдорожче у Донецькій (27,33 грн/л), Луганській (27,12) та Івано-Франківській (26,93) областях, а найдешевше – у Сумській (25,17) та Харківській (25,41) областях.

Ціни на дизельне пальне в Україні
Як зросли ціни на дизельне пальне в Україні

Не відрізняється ситуація і на ринку автогазу – на Донеччині він найдорожчий, 13,38 гривень за літр. А найдешевший – у Чернівецькій області – 12,41 грн/літр.

Ціни на автогаз в Україні
Найдешевший автогаз – у Чернівецькій області

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Теги: Новини України Пальне Авто 24 гроші Публікації Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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