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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      В областях, де діяв воєнний стан, стало на 26 % менше злочинів, – Порошенко

      43 Читать новость на русском
      В областях, де діяв воєнний стан, стало на 26 % менше злочинів, – Порошенко
      В областях, де діяв воєнний стан, стало на 26 % менше злочинів, – Порошенко / president.gov.ua

      Президент України Петро Порошенко зазначив на засідання Ради національної безпеки та оборони, що протягом дії воєнного стану в 10 областях зареєстровано на 26% злочинів менше, аніж було раніше.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

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      Він додав, що під час воєнного стану посилили охорону державного кордону й об’єктів інфраструктури. Крім того, Порошенко нагадав, що за цей час понад 1000 громадян РФ не пропустили на території України, оскільки вони не змогли аргументувати мету поїздки.

      Цікава деталь, що у 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку та безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше,
      — сказав Петро Порошенко.

      Нагадаємо, що 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Воєнний стан в Україні Кримінальні новини РНБО
      Джерело: 24 канал
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