В областях, де діяв воєнний стан, стало на 26 % менше злочинів, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначив на засідання Ради національної безпеки та оборони, що протягом дії воєнного стану в 10 областях зареєстровано на 26% злочинів менше, аніж було раніше.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

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Він додав, що під час воєнного стану посилили охорону державного кордону й об’єктів інфраструктури. Крім того, Порошенко нагадав, що за цей час понад 1000 громадян РФ не пропустили на території України, оскільки вони не змогли аргументувати мету поїздки.

Цікава деталь, що у 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку та безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше,

— сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.