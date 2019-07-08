В ОБСЄ прийняли декларацію про засудження міжнародної діяльності Росії: як відреагувала Москва

Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла декларацію із засудженням анексії та мілітаризації Криму й проекту "Північний потік-2", а також закликала не визнавати незалежності Абхазії й Південної Осетії.

Організація з безпеки та співробітництва Європи 94 голосами проти 7 прийняла декларацію, що базується на резолюціях, раніше прийнятих у комітетах. Зокрема мова йде про резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, Чорного моря та Азовського моря", пише заступник члена постійної делегації України у Парламентській асамблеї ОБСЄ Сергій Висоцький.

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Він також відзначив значний прогрес української делегації в організації. З його слів, наразі ми маємо повністю об’єднану навколо української позиції асамблею ОБСЄ.

Тільки що Парламентська асамблея ОБСЄ 94 голосами за, 7 проти, ухвалила Люксембурзьку декларацію. Частиною декларації стала наша резолюція із засудженням анексії Криму та мілітаризації акваторій окупованих Севастополя, Криму, Чорного та Азовського морів. Окрім того, частиною декларації стала литовська резолюція щодо загрози Північного Потоку – 2,

– пише Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

У тексті документу йдеться, що "мир і сталий розвиток взаємопов'язані, плачевний стан справ в галузі глобальної безпеки вимагає підтвердження з боку всіх держав — учасниць ОБСЄ прихильності врегулювання конфліктів, контролю над озброєннями, заходи з розбудови довіри і безпеки, боротьби з тероризмом і багатостороннього підходу". Також у декларації висловили співчуття з приводу істотних порушень Російської Федерації своїх зобов'язань за договором про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД).

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З російської сторони заявили, що відмовляються визнавати цю декларацію, а також вважають її антиросійською:

З огляду на те , що ця декларація прийнята в присутності третини членів асамблеї, ми її не визнаємо і не будемо вважати її обов'язковим документом для виконання,

– сказав депутат від РФ.

Представник України підтвердив, що росіяни скаржилися на відсутність кворуму, хоча у залі був присутній лише один з дев'яти російських делегатів.