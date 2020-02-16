В Одесі безкоштовні картини розібрали ще до початку виставки: фото

Одеські художники планували у неділю, 16 лютого, вдруге провести художню акцію "Кому це потрібно". Та вона так і не розпочалася, бо одесити розібрали усі картини ще до початку виставки.

Люди лаялися і штовхалися, вихоплюючи етюди, начерки та полотна, повідомляє "Думская".

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Акція мала розпочатися о 14 годині та за присутності представників місцевих ЗМІ. Втім близько 150 одеситів, які на неї зібралися, вирішили не чекати початку.

Один з ініціаторів акції художник Кирило Бондаренко підвіз до людей тачку з картинами та запропонував виставити їх на огляд. Втім його зустріли негативними вигуками та вимогами негайно роздати картини.

Одразу ж розпочалася тиснява, городяни жадібно хапали полотна і з злодійкуватим видглядом оперативно залишали місце роздачі, очевидно, побоюючись нападу тих, хто залишився з нічим,

– так описали побачене журналісти видання.

Відтак роздача 20 картин, підготовлених до акції, тривала всього 5 хвилин. Як підсумок о 14 годині на місці, де мала відбутися акція, залишилися лише організатори і ті, кому нічого не дісталося.

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Як не дивно, такий ажіотаж сподобався організаторам акції. Вони лише пообіцяли, що наступного разу підготують більше картин.

"Дуже часто у художників величезна кількість матеріалу, який вони просто викидають. А багато людей були б раді повісити у себе начерки або етюди", – підкреслив Кирило Бондаренко.

Художня акція, яка так і не розпочалася: дивіться фото

Що відомо про акцію "Кому це потрібно"?Акція "Кому це потрібно" мала відбутися в Одесі другий рік поспіль. Минулого разу вона проходила у закритому просторі і викликала інтерес хіба що десятка місцевих поціновувачів мистецтва.



Після цього художники вирішили надати події більшого масштабу, розрекрамували її хотіли провести просто неба.