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      В Одесі безкоштовні картини розібрали ще до початку виставки: фото

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      В Одесі через любителів халяви так і не відбулася художня акція / dumskaya.net

      Одеські художники планували у неділю, 16 лютого, вдруге провести художню акцію "Кому це потрібно". Та вона так і не розпочалася, бо одесити розібрали усі картини ще до початку виставки.

      Люди лаялися і штовхалися, вихоплюючи етюди, начерки та полотна, повідомляє "Думская".

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      Акція мала розпочатися о 14 годині та за присутності представників місцевих ЗМІ. Втім близько 150 одеситів, які на неї зібралися, вирішили не чекати початку.

      Один з ініціаторів акції художник Кирило Бондаренко підвіз до людей тачку з картинами та запропонував виставити їх на огляд. Втім його зустріли негативними вигуками та вимогами негайно роздати картини.

      Одразу ж розпочалася тиснява, городяни жадібно хапали полотна і з злодійкуватим видглядом оперативно залишали місце роздачі, очевидно, побоюючись нападу тих, хто залишився з нічим,
      – так описали побачене журналісти видання.

      Відтак роздача 20 картин, підготовлених до акції, тривала всього 5 хвилин. Як підсумок о 14 годині на місці, де мала відбутися акція, залишилися лише організатори і ті, кому нічого не дісталося.

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      Як не дивно, такий ажіотаж сподобався організаторам акції. Вони лише пообіцяли, що наступного разу підготують більше картин.

      "Дуже часто у художників величезна кількість матеріалу, який вони просто викидають. А багато людей були б раді повісити у себе начерки або етюди", – підкреслив Кирило Бондаренко.

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      Що відомо про акцію "Кому це потрібно"?Акція "Кому це потрібно" мала відбутися в Одесі другий рік поспіль. Минулого разу вона проходила у закритому просторі і викликала інтерес хіба що десятка місцевих поціновувачів мистецтва.

      Після цього художники вирішили надати події більшого масштабу, розрекрамували її хотіли провести просто неба.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини культури Новини Одеси Мистецтво Курйозні новини Новини України
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