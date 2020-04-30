В Одесі депутат, який очолював земельну комісію, випав з 13-го поверху
Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі 49-річного одесита. Він 30 квітня випав з балкону багатоповерхівки і розбився.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Мертвого 49-річного чоловіка знайшли 30 квітня приблизно о 12 годині поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного,
– йдеться у повідомленні.
За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху.
Згодом з’явилася інформація, що загиблий – голова депутатської земельної комісії сільради. Про це у своєму телеграмі написав депутат місцевої ради одного з приміських сіл Сергій Колодяжний.
У Фонтанській сільській раді відбулася низка подій. Одна з них трагічна. Перше – від ранку у сільській раді масові обшуки. Друге – один з депутатів наклав на себе руки,
– написав Колодяжний.
Однак остаточну причину загибелі встановлять після судово-медичної експертизи.