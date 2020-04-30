21:12
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      В Одесі депутат, який очолював земельну комісію, випав з 13-го поверху

      -
      В Одесі депутат випав з 13-го поверху: підозрюють самогубство
      В Одесі місцевий депутат випав з 13-го поверху / Пресслужба Нацполіції

      Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі 49-річного одесита. Він 30 квітня випав з балкону багатоповерхівки і розбився.

      Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Читайте також У Мукачеві авто на швидкості врізалося у бетонну огорожу: загинула 19-річна дівчина – відео

      Мертвого 49-річного чоловіка знайшли 30 квітня приблизно о 12 годині поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного, 
      – йдеться у повідомленні.

      За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху.

      Згодом з’явилася інформація, що загиблий – голова депутатської земельної комісії сільради. Про це у своєму телеграмі написав депутат місцевої ради одного з приміських сіл Сергій Колодяжний.

      У Фонтанській сільській раді відбулася низка подій. Одна з них трагічна. Перше – від ранку у сільській раді масові обшуки. Друге – один з депутатів наклав на себе руки,
      – написав Колодяжний.

      Однак остаточну причину загибелі встановлять після судово-медичної експертизи.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Жертви Новини Одеси Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Наркоманія та життя без інтернету: 10 шокуючих фактів про КНДР
      сьогодні , 21:11 Наркоманія та життя без інтернету: 10 шокуючих фактів про КНДР
      Анатолій Максимов