В Одесі депутат, який очолював земельну комісію, випав з 13-го поверху

Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі 49-річного одесита. Він 30 квітня випав з балкону багатоповерхівки і розбився.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Мертвого 49-річного чоловіка знайшли 30 квітня приблизно о 12 годині поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху.

Згодом з’явилася інформація, що загиблий – голова депутатської земельної комісії сільради. Про це у своєму телеграмі написав депутат місцевої ради одного з приміських сіл Сергій Колодяжний.

У Фонтанській сільській раді відбулася низка подій. Одна з них трагічна. Перше – від ранку у сільській раді масові обшуки. Друге – один з депутатів наклав на себе руки,

– написав Колодяжний.

Однак остаточну причину загибелі встановлять після судово-медичної експертизи.