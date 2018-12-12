В Одесі група чоловіків посеред білого дня викрала дівчину: відео
В Одесі група чоловіків на автомобілях викрала дівчину. Вони представились працівниками поліції та насильно заштовхали нещасну в авто.
Про це пише "Інформатор".
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Інцидент трапився на вулиці Базарній. Чоловіки насильно заштовхали дівчину в автівку та повезли у невідомому напрямку.
У соцмережах з'явилось відео із моментом викрадення. На ньому видно, як кілька людей зупиняють дівчину, пред'являють їй якісь документи, а потім силоміць саджають в автомобіль.
Дивіться відео: в Одесі посеред білого дня викрали дівчину
У поліції відреклися від причетності своїх співробітників до цього злочину. Там кажуть, що з потерпілою все гаразд, вона вже дала свідчення щодо свого викрадення правоохоронцям.
Також у поліції зазначили, що викрадачі вирішили заступитися за свого родича, який нібито страждає від протиправних посягань якоїсь групи людей, яким і допомагала викрадена ними дівчина.
Проти викрадачів вже відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".
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