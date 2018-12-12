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      В Одесі група чоловіків посеред білого дня викрала дівчину: відео

      1935 Читать новость на русском
      В Одесі викрали дівчину
      В Одесі викрали дівчину / скрін з відео

      В Одесі група чоловіків на автомобілях викрала дівчину. Вони представились працівниками поліції та насильно заштовхали нещасну в авто.

      Про це пише "Інформатор".

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      Інцидент трапився на вулиці Базарній. Чоловіки насильно заштовхали дівчину в автівку та повезли у невідомому напрямку.

      У соцмережах з'явилось відео із моментом викрадення. На ньому видно, як кілька людей зупиняють дівчину, пред'являють їй якісь документи, а потім силоміць саджають в автомобіль.

      Дивіться відео: в Одесі посеред білого дня викрали дівчину

      У поліції відреклися від причетності своїх співробітників до цього злочину. Там кажуть, що з потерпілою все гаразд, вона вже дала свідчення щодо свого викрадення правоохоронцям.

      Також у поліції зазначили, що викрадачі вирішили заступитися за свого родича, який нібито страждає від протиправних посягань якоїсь групи людей, яким і допомагала викрадена ними дівчина.

      Проти викрадачів вже відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини України Новини Одеси Викрадення
      Джерело: 24 Канал
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