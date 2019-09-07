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      В Одесі мешканець добудував до історичного будинку зовні приватний ліфт: фото

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      Будинок з приватним ліфтом
      Будинок з приватним ліфтом / Думская

      Один із мешканців історичної будівлі, яка розташована у центрі Одеси, добудував ззовні приватний ліфт на четвертий поверх.

      Пам'ятка архітектури розташована за адресою Грецька, 25/Катерининська, 25, також відома одеситам як "будинок з найдовшим балконом". Тепер там добудували ще й приватний ліфт, повідомляє "Думская".

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      Наразі невідомо, чи є у мешканця будинку, який встановив ліфт, дозвіл на такого роду роботи. актуальним залишається запитання наскільки це законно взагалі.

      Прибутковий будинок Матвія Маврокордато було зведено у 1903-1905 роках за проектом архітектора Дмитренка. Будівля оформлено в еклектичному стилі. Обійшовся тоді будинок до одного мільйона рублів.

      Будинок з ліфтом в одесі
      Приватний ліфт на четвертий поверх будівлі


      Чи володіє власник відповідними дозволами на такі роботи невідомо
       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості
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