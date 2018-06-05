16:32
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

В Одесі напали з ножем на місцевого активіста Устименка: фото і відео

538 Читать новость на русском
В Одесі напади на Віталія Устименка
В Одесі напади на Віталія Устименка / Фото з вільних мереж

У вівторок, 5 червня, в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану, активіста Віталія Устименка. На фото з місця подій видно, що у нього стікає кров по обличчю.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Автомайдан".

За попередніми даними, чоловік отримав поранення ножем у стегно. У нього також розбита голова.

Читайте також: У поліції оприлюднили деталі перебігу слідства за фактом нападу на Стерненка

"На керівника ВО "Автомайдан" Одеський осередок Віталія Устименка було скоєно напад двома особами, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії (Одеса, Фонтанська дорога, 3). В результаті нападу у Віталія розбита голова та порізано стегно", – мовиться у повідомленні.

Віталік поранений ножем. На щастя, повз нирки промахнулися. Напад стався, коли Віталик виходив зі студії "Суспільного". Напади на активістів стають майже щотижневою практикою. По всій Україні,
додав колега Устименка з Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси НАБУ Автомайдан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сьогодні, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 103
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 588
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
342
Помер Леонід Кантер: біографія українського режисера
сьогодні, 14:25 Помер Леонід Кантер: біографія українського режисера
722
Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
сьогодні, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 8141
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук