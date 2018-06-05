В Одесі напали з ножем на місцевого активіста Устименка: фото і відео

У вівторок, 5 червня, в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану, активіста Віталія Устименка. На фото з місця подій видно, що у нього стікає кров по обличчю.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Автомайдан".

За попередніми даними, чоловік отримав поранення ножем у стегно. У нього також розбита голова.

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"На керівника ВО "Автомайдан" Одеський осередок Віталія Устименка було скоєно напад двома особами, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії (Одеса, Фонтанська дорога, 3). В результаті нападу у Віталія розбита голова та порізано стегно", – мовиться у повідомленні.

Віталік поранений ножем. На щастя, повз нирки промахнулися. Напад стався, коли Віталик виходив зі студії "Суспільного". Напади на активістів стають майже щотижневою практикою. По всій Україні,

– додав колега Устименка з Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков.