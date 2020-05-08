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      В Одесі обвалився будинок: мешканці думали, що землетрус

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      Через обвал будинку в Одесі евакуювали 21 людину
      Через обвал будинку в Одесі евакуювали 21 людину / fakty.ua

      У житловому будинку в центрі Одеси обвалилися два поверхи. Рятувальнки евакуювали усіх мешканців уночі, ніхто не постраждав.

      Інцидент стався на вулиці Польський спуск. За даними ДСНС, сталося руйнування першого та другого поверхів у правому крилі будівлі, де проживають люди в 7 квартирах.

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      Мешканці розповіли, що майже всі вже спали, коли пролунав страшний гуркіт і вони відчули поштовхи. 

      Спочатку подумали: землетрус, а вже потім побачили та зрозуміли,
      – зазначили евакуйовані мешканці будинку.

      У відомстві уточнили, що обвалився двоповерховий флігель, а будинок перебуває в аварійному стані.

      Обвал будинку в Одесі
      У центрі Одеси обвалилось крило будинку, де проживали люди / Фото: fakty.ua

      У будинку всього 8 квартир, у яких проживає 21 людина. Троє людей, які орендували помешкання, поїхали в невідовому напрямку. Трьох поселили в дитячому таборі "Мрія" КП "Одесміськелектротранс", ще 15 – поїхали до своїх родичів.

      Евакуювані мешканці
      Мешканців евакуювали / Фото: fakty.ua


      Через обвал ніхто не постраждав / Фото: fakty.ua


      Будівля наразі перебуває під охороною / Фото: fakty.ua

      У результаті обвалу постраждалих і жертв немає. 

      Що відомо про стан будинку №9? З 1996 році флігель, де стався обвал, має аварійний статус. Флігель – це бічна прибудова до головної споруди, тобто "крило".

      Наразі департамент міського господарства замовив комплексну експертизу. Після цього будуть визначенні подальші дії. 

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Одеси
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