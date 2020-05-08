В Одесі обвалився будинок: мешканці думали, що землетрус

У житловому будинку в центрі Одеси обвалилися два поверхи. Рятувальнки евакуювали усіх мешканців уночі, ніхто не постраждав.

Інцидент стався на вулиці Польський спуск. За даними ДСНС, сталося руйнування першого та другого поверхів у правому крилі будівлі, де проживають люди в 7 квартирах.

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Мешканці розповіли, що майже всі вже спали, коли пролунав страшний гуркіт і вони відчули поштовхи.

Спочатку подумали: землетрус, а вже потім побачили та зрозуміли,

– зазначили евакуйовані мешканці будинку.

У відомстві уточнили, що обвалився двоповерховий флігель, а будинок перебуває в аварійному стані.



У центрі Одеси обвалилось крило будинку, де проживали люди / Фото: fakty.ua

У будинку всього 8 квартир, у яких проживає 21 людина. Троє людей, які орендували помешкання, поїхали в невідовому напрямку. Трьох поселили в дитячому таборі "Мрія" КП "Одесміськелектротранс", ще 15 – поїхали до своїх родичів.



Мешканців евакуювали / Фото: fakty.ua



Через обвал ніхто не постраждав / Фото: fakty.ua



Будівля наразі перебуває під охороною / Фото: fakty.ua

У результаті обвалу постраждалих і жертв немає.

Що відомо про стан будинку №9? З 1996 році флігель, де стався обвал, має аварійний статус. Флігель – це бічна прибудова до головної споруди, тобто "крило".



Наразі департамент міського господарства замовив комплексну експертизу. Після цього будуть визначенні подальші дії.