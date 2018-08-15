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В Одесі покарали водія маршрутки, який показав ветерану АТО середній палець: подробиці

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Водій маршрутки в Одесі показав середній палець ветерану АТО
Водій маршрутки в Одесі показав середній палець ветерану АТО / 048.ua.

Водія маршрутки в Одесі на тиждень відсторонили від роботи. Таке покарання ввів у силу перевізник через те, що чоловік регулярно знущався над учасником бойових дій на сході України.

На час відсторонення від роботи заробітну плату водієві Валентину Бабчинському не нараховуватимуть, інформує 048.ua.

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Зазначається, що раніше ветеран АТО в Одесі повідомив, що водій маршрутки постійно з нього глузує, а в останній раз почав публічно ображати бійця. Чоловіку вдалося сфотографувати, як водій автобуса показує йому середній палець.

За таку поведінку перевізник покарав Бабчинського відстороненням від роботи на тиждень. Так, "за некультурне ставлення" до пасажирів водій не має права виходити на маршрут до 22 серпня включно.

Одеса маршрутка водій ветеран АТО
Наказ про відсторонення водія 13 серпня підписав керівник ПАТ "Севертранс"

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Одеси Транспорт АТО
Джерело: 24 Канал
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