В Одесі посилять заходи безпеки та залучать правоохоронців із інших регіонів: причина

2 травня в Одесі згадуватимуть трагічні події, що сталися у тутешньому Будинку профспілок у 2014 році. Через це до міста прибудуть додаткові правоохоронні сили з інших областей. Крім того, поліція працюватиме в посиленому режимі.

Таку заяву під час брифінгу зробив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає 24 канал.

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Головний правоохоронець Одещини, зокрема, нагадав, що поминальні дні, які традиційно відзначають через тиждень після Великодня, цього року через ситуацію з коронавірусом перенесли на 6 червня.

У зв’язку з цим він попросив одеситів і гостей міста:

з розумінням поставитися до такого рішення,

дотриматися рекомендацій;

вшанувати пам’ять померлих родичів у визначений термін.

"Окрім цього, 1 травня на нас чекає День праці та шості роковини трагічних подій, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року", – додав Бех.

Він наголосив, що поліцейські не допустять порушень карантину та дестабілізації обстановки в області.

Поліція в ці дні працюватиме в посиленому режимі. Будуть додаткові сили з інших областей України. Це стосується як першотравневих пікніків у парках, скверах, прибережній зоні, так і зібрань щодо вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року,

– зазначив керівник поліції Одещині.

Окремо він підкреслив, що під час карантину всі мирні зібрання заборонено.

"Щодо організаторів таких масових заходів буде застосовано суворі заходи. Насамперед, це відкриття кримінальних проваджень. Щодо решти учасників – за участь у масових зібраннях – правоохоронці складатимуть адміністративні протоколи", – підсумував Бех.

Як в Одесі минули масові заходи на 5-ті роковини трагедії 2 травня – читайте за цим посиланням.

Коротко про трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року

Цього дня відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію.

Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинули 6 осіб.

Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко так званого антимайдану.

У підсумку частина антимайданівців утекла до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа.

У результаті більшість людей задихнулася чадним димом.

Загалом загинули 48 людей.