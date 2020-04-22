В Одесі повністю закрили ринки після скандалу з "Привозом": люди протестують
Після гучного скандалу з ринком "Привоз", який працював під час карантину, влада міста вирішила повністю закрити ринки. Обмежили й доступ на кладовищ та перенесли поминальні дні на 6 червня.
Рішення про закриття ринків ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
Важливо Місто на Одещині ізолюють через масові випадки COVID-19
Також на засіданні ухвалили низку рішень про додаткові протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 на території Одеси.
Вирішено зупинити роботу роздрібних ринків у місті на період проведення карантинних заходів,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про скандал з ринком "Привоз"?21 квітня під час наради з головами облдержадміністрацій керівник Офісу президенти Андрій Єрмак озвучив проблему того, що в Харкові та Одесі попри карантин продовжують працювати ринки.
Також заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін заявив, що через не закриття на карантин ринку "Привоз" відкрито кримінальне провадження. Махотін стверджував, що цей ринок продовжує працювати частково, приблизно на 30%.
Телеграм-канал "Одеса сейчас" пише, що станом на 22 квітня 11:00 ринок "Привоз" зачинений, але контрабандисти продають цигарки.
Водночас не всі одесити задоволені рішенням влади. Люди протестують проти закриття ринків.
Який вигляд має "привоз" зараз / Фото "Одеса сейчас"
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