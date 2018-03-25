В Одесі пройшов марш пам’яті Сашка Білого

В Одесі пройшов марш приурочений пам'яті керівника УНА-УНСО та координатора "Правого Сектору" у Західній Україні Олександра Музичка, більш відомого як Сашко Білий.

Активісти пройшлись маршем від Соборної площі до Приморського бульвару, скандуючи ім’я Білого та віддаючи шану своєму побратиму.

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"Музичко – знакова постать в історії України. Він ще на початку 90-х брав участь в усіх військових конфліктах поза Україною, де боролися з російською навалою. Так він ніби передбачив те, що відбувалось надалі в Україні. Він говорив: якщо не зупинити росіян на Кавказі чи в інших місцях, то вони прийдуть в Україну. Так і трапилося", – сказав член Всеукраїнського об'єднання "Сокіл" Костянтин Василець.

Нагадаємо, Олександр Музичко був убитий 25 березня 2014 року працівниками МВС. У МВС заявили, що він сам себе застрелив.