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      В Одесі водій викинув пасажира, який знепритомнів у маршрутці

      1254 Читать новость на русском
      В Одесі водій маршрутки викинув непритомного пасажира - відео 6 листопада 2019
      В Одесі водій маршрутки покинув пасажира, який втратив свідомість / dumskaya.net

      В Одесі водій маршрутки виніс з салону пасажира, який знепритомнів посеред поїздки. Чоловіка без свідомості так і залишили лежати просто вулиці, навіть не викликавши швидкої.

      Інцидент трапився увечері середи, 6 листопада, на Олександрівському проспекті, повідомляє "Думская".

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      Очевидці розповіли, що винести з салону чоловіка, який втратив свідомість, водію маршрутки допомогли його колеги, що керують іншими автобусами. Все відбулося на кінцевій зупинці маршруту №150.

      Крім того, свідки зазначили, що від чоловіка не було чутно запаху алкоголю і він був цілком пристойно вдягнутий. Очевидці викликали швидку допомогу, яка і забрала потерпілого.

      В Одесі водій маршрутки покинув чоловіка, який втратив свідомість: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Одеси Постраждалі
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