В Одесі водій викинув пасажира, який знепритомнів у маршрутці

В Одесі водій маршрутки виніс з салону пасажира, який знепритомнів посеред поїздки. Чоловіка без свідомості так і залишили лежати просто вулиці, навіть не викликавши швидкої.

Інцидент трапився увечері середи, 6 листопада, на Олександрівському проспекті, повідомляє "Думская".

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Очевидці розповіли, що винести з салону чоловіка, який втратив свідомість, водію маршрутки допомогли його колеги, що керують іншими автобусами. Все відбулося на кінцевій зупинці маршруту №150.

Крім того, свідки зазначили, що від чоловіка не було чутно запаху алкоголю і він був цілком пристойно вдягнутий. Очевидці викликали швидку допомогу, яка і забрала потерпілого.

В Одесі водій маршрутки покинув чоловіка, який втратив свідомість: дивіться відео