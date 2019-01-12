В Одесі затримали проросійську агітаторку: у СБУ розповіли подробиці
Правоохоронці затримали жительку Одеси, яка в соціальних мережах розповсюджувала антиукраїнську пропаганду. Вона саме повернулася зі своєї чергової поїздки до РФ.
Про це інформує прес-служба СБУ.
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Жінка регулярно розміщувала на сторінках у соціальних мережах інформацію із закликами до зміни держкордону і конституційного ладу України, а також матеріали, що популяризують так звані "ДНР" та "ЛНР".
У межах відкритого кримінального провадження агітаторці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності,
– пояснили у СБУ.
Жінку затримали після повернення із чергової поїздки до Російської Федерації.
Джерело: 24 Канал
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