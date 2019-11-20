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      В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу – відео

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      19 листопада в Одесі жінка постраждала під час руху маршрутки. При повороті автобуса із задніх дверцят просто на проїзну частину впала жінка.

      Водій одразу викликав швидку, і жінку госпіталізували. Як пише сайт Пушкинская, 38-річна постраждала не місцева і їхала в маршрутці зі знайомим. 

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      Вона розповіла, що не знає точно, куди їхала. За її словами, вона з товаришем заблукала, і їх посадили на маршрутку.

      У жінки струс головного мозку та перелом правого стегна. Однак, за словами лікарів, її життю вже нічого не загрожує.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви Новини Одеси Аварії та ДТП
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