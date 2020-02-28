В Одеському суді підсудний погрожував підірвати себе гранатою: фото, відео

У Приморському суді Одеси 27 лютого підсудний Владислав Горькавий у "клітці" дістав гранату і грозив підірвати себе, якщо його не відпустять. Він вимагав справедливого правосуддя. Згодом виявилося, що граната була не справжньою. Правоохоронцям вдалося знешкодити чоловіка з гранатою.

З будівлі евакуювали людей, а територія суду оточена правоохоронцями, пише "Думська".

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Також до Приморського суду з'їхалися карети "швидкої". Чоловіка обвинувачують у вбивстві громадянина Ізраїля, яке він скоїв у 2016 році.

Я звідси взагалі не вийду або вийду у пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається,

– заявив чоловік.



Затриманий Владислав Горькавий / Фото: "Думская"



Будівлю суду оточили правоохоронці / Фото: "Думская"



Чоловік погрожував підірвати усіх присутніх / Фото: "Думская"

Дивіться відео: чоловік в одеському суді дістав гранату

Дивіться відео: будівлю суду оточили правоохоронці