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      В Одеському суді підсудний погрожував підірвати себе гранатою: фото, відео

      - Читать новость на русском
      У Приморському суді Одеси евакуювали людей / odesa.depo.ua

      У Приморському суді Одеси 27 лютого підсудний Владислав Горькавий у "клітці" дістав гранату і грозив підірвати себе, якщо його не відпустять. Він вимагав справедливого правосуддя. Згодом виявилося, що граната була не справжньою. Правоохоронцям вдалося знешкодити чоловіка з гранатою.

      З будівлі евакуювали людей, а територія суду оточена правоохоронцями, пише "Думська".

      Важливо! Чоловік відкрив стрілянину з автомата на Черкащині: його шукали добу

      Також до Приморського суду з'їхалися карети "швидкої". Чоловіка обвинувачують у вбивстві громадянина Ізраїля, яке він скоїв у 2016 році.

      Я звідси взагалі не вийду або вийду у пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається,
      – заявив чоловік.


      Затриманий Владислав Горькавий / Фото: "Думская"


      Будівлю суду оточили правоохоронці / Фото: "Думская"


      Чоловік погрожував підірвати усіх присутніх / Фото: "Думская"

      Дивіться відео: чоловік в одеському суді дістав гранату

      Дивіться відео: будівлю суду оточили правоохоронці

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зброя Вбивство Судді Новини Одеси
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