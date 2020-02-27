Чоловік відкрив стрілянину з автомата на Черкащині: його шукали добу

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з автомата в селі на Тальнівщині.

Інцидент стався на Черкащині. До правоохоронців зателефонував чоловік і повідомив, що його п’яний брат погрожував йому зброєю та кілька разів вистрелив під ноги.

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Після чого озброєний чоловік пішов у невідомому напрямку.

Пошуки тривали протягом доби. Поліція залучила на допомогу кінологів зі службовими собаками та спецпризначенців. Правоохоронці перевірили майже кожне домоволодіння в селі та організували прочісування лісових масивів та ярів.



Зброю вилучили правоохоронці / Фото: Нацполіція

Згодом чоловіка затримали, а автомат, який чоловік сховав, вилучили. Зі слів затриманого, він переховувався в лісі, а потім у закинутому, напіврозваленому будинку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "незаконне поводження зі зброєю" та "замах на умисне вбивство". Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вилучення автомату – дивіться відео: