Мужчина открыл стрельбу из автомата на Черкасщине: его искали сутки
Правоохранители задержали мужчину, который стрелял из автомата в селе на Тальнивщине.
Инцидент произошел в Черкасской области. В милицию позвонил мужчина и сообщил, что его пьяный брат угрожал ему оружием и несколько раз выстрелил под ноги.
Читайте также: На Ровненщине задержали подозреваемого в убийстве скульптура
После чего вооруженный мужчина ушел в неизвестном направлении.
Поиски продолжались в течение суток. Полиция привлекла на помощь кинологов со служебными собаками и спецназовцев. Правоохранители проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов.
Оружие изъяли правоохранители / Фото: Нацполиция
Впоследствии мужчину задержали, а автомат, который мужчина спрятал, изъяли. По словам задержанного, он скрывался в лесу, а затем в заброшенном, полуразваленном доме.
Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием" и "покушение на умышленное убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Изъятие автомата – смотрите видео: