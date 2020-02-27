Мужчина открыл стрельбу из автомата на Черкасщине: его искали сутки

Правоохранители задержали мужчину, который стрелял из автомата в селе на Тальнивщине.

Инцидент произошел в Черкасской области. В милицию позвонил мужчина и сообщил, что его пьяный брат угрожал ему оружием и несколько раз выстрелил под ноги.

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После чего вооруженный мужчина ушел в неизвестном направлении.

Поиски продолжались в течение суток. Полиция привлекла на помощь кинологов со служебными собаками и спецназовцев. Правоохранители проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов.



Оружие изъяли правоохранители / Фото: Нацполиция

Впоследствии мужчину задержали, а автомат, который мужчина спрятал, изъяли. По словам задержанного, он скрывался в лесу, а затем в заброшенном, полуразваленном доме.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием" и "покушение на умышленное убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Изъятие автомата – смотрите видео: