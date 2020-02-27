20:02
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Мужчина открыл стрельбу из автомата на Черкасщине: его искали сутки

      - Читати новину українською

      Правоохранители задержали мужчину, который стрелял из автомата в селе на Тальнивщине.

      Инцидент произошел в Черкасской области. В милицию позвонил мужчина и сообщил, что его пьяный брат угрожал ему оружием и несколько раз выстрелил под ноги.

      Читайте также: На Ровненщине задержали подозреваемого в убийстве скульптура

      После чего вооруженный мужчина ушел в неизвестном направлении.

      Поиски продолжались в течение суток. Полиция привлекла на помощь кинологов со служебными собаками и спецназовцев. Правоохранители проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов.

      Стрілянина Черкащина
      Оружие изъяли правоохранители / Фото: Нацполиция

      Впоследствии мужчину задержали, а автомат, который мужчина спрятал, изъяли. По словам задержанного, он скрывался в лесу, а затем в заброшенном, полуразваленном доме.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием" и "покушение на умышленное убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

      Изъятие автомата – смотрите видео:

      Королевскую под крики "Ганьба" выгнали из Львовской ОГА: видео
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Стрельба Новости Черкасс Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук