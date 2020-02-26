На Ровненщине задержали подозреваемого в убийстве скульптура

В городе Острог Ровненской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.

Прохожий заметил человека с тяжелой травмой головы. Очевидец сразу же вызвал скорую, сообщает Нацполиция области.

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По данным правоохранителей, 52-летний житель села Розваж подрабатывал скульптором, используя подсобку на территории склада одного из учебных заведений Острога. Вечером он и односельчанин распивали алкоголь, между ними возник конфликт. 30-летний мужчина получил удары по голове, вероятно, топором.

Пострадавшему удалось убежать. Медики диагностировали у него рубленые раны головы, открытый перелом костей черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.



Скульптур убил 49-летнюю женщину / Фото: Нацполиция

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Во время обыска, полиция обнаружила в канализационной шахте тело женщины, присыпанное пеплом.

Жертвой оказалась 49-летняя жительница Острога, которая исчезла месяц назад. На ее теле были ножевые ранения грудной клетки.

Мужчине грозит пожизненное заключение.