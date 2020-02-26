18:55
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      На Рівненщині затримали підозрюваного у вбивстві скульптура

      - Читать новость на русском
      Скульптура підозрюють у вбивстві / rv.npu.gov.ua

      У місті Острог Рівненської області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство.

      Перехожий помітив людину з важкою травмою голови. Очевидець відразу ж викликав швидку, повідомляє Нацполіція області.

      Читайте також: Контрактник зарізав свого колегу на Львівщині: командування це хотіло приховати

      За даними правоохоронців, 52-річний мешканець села Розваж підробляв скульптором, використовуючи підсобку на території складу одного з навчальних закладів Острога. Ввечері він та односелець розпивали алкоголь, між ними виник конфлікт. 30-річний чоловік отримав удари по голові, ймовірно, сокирою.

      Потерпілому вдалось втекти. Медики діагностували у нього рубані рани голови, відкритий перелом кісток черепа, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Зараз він знаходиться в реанімації.

      скульптур
      Скульптур вбив 49-річну жінку / Фото: Нацполіція

      Підозрюваного затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Під час обшуку, поліція виявила в каналізаційній шахті тіло жінки, присипане попелом.

      Жертвою виявилась 49-річна мешканка Острога, яка зникла місяць тому. На її тілі були ножові поранення грудної клітини.

      Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

      5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Вбивство Рівне
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Європа і коронавірус: чому спалах почався в Італії?
      Борис Немировський
      сьогодні , 16:30 Популярний серед терористів: чим небезпечний російський Telegram
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 16:00 Російські спецслужби приховують смерть своїх найманців-"вагнерівців" у Сирії: деталі
      Михайло Макарук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук