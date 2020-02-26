На Рівненщині затримали підозрюваного у вбивстві скульптура

У місті Острог Рівненської області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство.

Перехожий помітив людину з важкою травмою голови. Очевидець відразу ж викликав швидку, повідомляє Нацполіція області.

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За даними правоохоронців, 52-річний мешканець села Розваж підробляв скульптором, використовуючи підсобку на території складу одного з навчальних закладів Острога. Ввечері він та односелець розпивали алкоголь, між ними виник конфлікт. 30-річний чоловік отримав удари по голові, ймовірно, сокирою.

Потерпілому вдалось втекти. Медики діагностували у нього рубані рани голови, відкритий перелом кісток черепа, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Зараз він знаходиться в реанімації.



Скульптур вбив 49-річну жінку / Фото: Нацполіція

Підозрюваного затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Під час обшуку, поліція виявила в каналізаційній шахті тіло жінки, присипане попелом.

Жертвою виявилась 49-річна мешканка Острога, яка зникла місяць тому. На її тілі були ножові поранення грудної клітини.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.