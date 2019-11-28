В окупований Донбас прямує черговий "гумконвой" Росії: вже 93-ій за час війни
МНС Росії скерувало на окуповані території Донецької та Луганської областей черговий "гуманітарний конвой". Загальна вага вантажу становить понад 580 тонн.
Це вже 93-тя колона з "гуманітарною допомогою" від початку російської агресії проти України, повідомляє ТАСС.
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У Росії заявляють, що в склад "допомоги" входять медикаменти та дитяче харчування. "Гумконвой" був відправлений з Донського рятувального центру під Ростовом-на-Дону в сторону російсько-українського кордону. Автомобілі прямують в окуповані Донецьк і Луганськ.
Попередня така "гуманітарка" з Росії прибула на Донбас 21 листопада.
Що відомо про поставки російської "гуманітарної допомоги" на Донбас
- Росія постачає на окуповані території так звану "гуманітарну допомогу" ще з 2014 року, відколи розпочала збройну агресію проти України. Українських митників та прикордонників до перевірки таких вантажів не допускають.
- Зі свого боку Україна вже не раз заявляла, що Росія під виглядом постачання "гуманітарки" порушує територіальну цілісність нашої держави, відтак закликала агресора припинити такі дії.
Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу