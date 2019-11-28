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      В окупований Донбас прямує черговий "гумконвой" Росії: вже 93-ій за час війни

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      На Донбас їде черговий "гумкомвой" з Росії / dt.ua

      МНС Росії скерувало на окуповані території Донецької та Луганської областей черговий "гуманітарний конвой". Загальна вага вантажу становить понад 580 тонн.

      Це вже 93-тя колона з "гуманітарною допомогою" від початку російської агресії проти України, повідомляє ТАСС.

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      У Росії заявляють, що в склад "допомоги" входять медикаменти та дитяче харчування. "Гумконвой" був відправлений з Донського рятувального центру під Ростовом-на-Дону в сторону російсько-українського кордону. Автомобілі прямують в окуповані Донецьк і Луганськ.

      Попередня така "гуманітарка" з Росії прибула на Донбас 21 листопада.

      Що відомо про поставки російської "гуманітарної допомоги" на Донбас

      • Росія постачає на окуповані території так звану "гуманітарну допомогу" ще з 2014 року, відколи розпочала збройну агресію проти України. Українських митників та прикордонників до перевірки таких вантажів не допускають.
      • Зі свого боку Україна вже не раз заявляла, що Росія під виглядом постачання "гуманітарки" порушує територіальну цілісність нашої держави, відтак закликала агресора припинити такі дії.

      гумконвой донбас росія
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Україна – Росія
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