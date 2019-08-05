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      В окупованій Ялті кінобренд IMAX показує фільми російською мовою: Канада влаштує перевірку

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      "Сатурн IMAX" показує у Ялті фільми російською
      "Сатурн IMAX" показує у Ялті фільми російською / yalta.kinoafisha.info

      Кінотеатр канадського бренду IMAX демонструє на анексованому півострові фільми російською мовою. За справу вже взялися у вітчизняному МЗС, а також відреагували в офіційній Оттаві.

      Про незаконну діяльність ялтинського кінотеатру "Сатурн-IMAX" повідомили журналісти спецпроекту "Крим. Реалії".

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      У МЗС теж знають про ситуацію та вже доручили опрацювати питання посольству України в Канаді.

      До речі, в офіційній Оттаві миттєво відреагували на ситуацію. Там кажуть: діяльність компанії IMAX у Ялті перевірить Королівська канадська кінна поліція та Канадська митна служба.

      Канада вжила конкретних заходів щодо окупованого Росією Криму, а також щодо українських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із незаконною анексією і окупацією півострова. Всі особи в Канаді і канадці за кордоном повинні дотримуватися цих санкцій. Це стосується фізичних і юридичних осіб. Порушення санкцій є кримінальним злочином,
      – повідомили в канадському посольстві.

      кінотеатр IMAX в Ялті
      Кінотеатр IMAX в Ялті, який демонструє фільми російською мовою/ фото з офіційного сайту кінотеатру

      Що таке IMAX? Це канадський кінобренд, який має кінозали по всьому світу. Формат фільмів, які демонструють у таких кінотеатрах, розрахований на відтворення стрічок значно більшого розміру та роздільної здатності. Стандартний розмір IMAX-екрану становить 22 метри в ширину та 16,1 метра у висоту, але може бути й більшим. Покриття екрану – латексне або металізоване. Це дозволяє зробити зображення більш яскравим та контрастним, ніж у звичайному кінотеатрі. Через особливе розташування рядів в кінозалі та форму самого екрану зображення заповнює всю зону видимості, створюючи максимальний ефект присутності.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Кіно Новини Криму Україна – Росія Канада МЗС України
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