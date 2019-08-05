В окупованій Ялті кінобренд IMAX показує фільми російською мовою: Канада влаштує перевірку

Кінотеатр канадського бренду IMAX демонструє на анексованому півострові фільми російською мовою. За справу вже взялися у вітчизняному МЗС, а також відреагували в офіційній Оттаві.

Про незаконну діяльність ялтинського кінотеатру "Сатурн-IMAX" повідомили журналісти спецпроекту "Крим. Реалії".

Анексія Криму: Пляжі окупованого півострова тонуть у фекаліях: масштаб забруднення видно з космосу

У МЗС теж знають про ситуацію та вже доручили опрацювати питання посольству України в Канаді.

До речі, в офіційній Оттаві миттєво відреагували на ситуацію. Там кажуть: діяльність компанії IMAX у Ялті перевірить Королівська канадська кінна поліція та Канадська митна служба.

Канада вжила конкретних заходів щодо окупованого Росією Криму, а також щодо українських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із незаконною анексією і окупацією півострова. Всі особи в Канаді і канадці за кордоном повинні дотримуватися цих санкцій. Це стосується фізичних і юридичних осіб. Порушення санкцій є кримінальним злочином,

– повідомили в канадському посольстві.



Кінотеатр IMAX в Ялті, який демонструє фільми російською мовою/ фото з офіційного сайту кінотеатру

Що таке IMAX? Це канадський кінобренд, який має кінозали по всьому світу. Формат фільмів, які демонструють у таких кінотеатрах, розрахований на відтворення стрічок значно більшого розміру та роздільної здатності. Стандартний розмір IMAX-екрану становить 22 метри в ширину та 16,1 метра у висоту, але може бути й більшим. Покриття екрану – латексне або металізоване. Це дозволяє зробити зображення більш яскравим та контрастним, ніж у звичайному кінотеатрі. Через особливе розташування рядів в кінозалі та форму самого екрану зображення заповнює всю зону видимості, створюючи максимальний ефект присутності.