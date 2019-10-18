В політиці є дуже багато піару та гарної картинки, але мало змісту, – експерт

Експерти наголошують, що в Україні є дуже багато піару в політиці – це так звана форма, але дуже мало змісту. Достатньо пригадати формулу Штайнмаєра, адже про неї ми дізналися з російських ЗМІ.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Семенюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Він додав, що зараз помічає, що в політиці є багато візуальної форми – гарної картинки, але мало змісту, бо його "не розжовують".

Що відомо про формулу Штайнмаєра? Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Формула має допомогти досягти миру на Донбасі. Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

"Потім ми бачимо пресмарафон Зеленського, що тривав 14 годин. Там була прекрасна форма, але давайте розбиратися по змісту – те все можна було розповісти впродовж години, а не робити цього великого шоу", – сказав Семенюк.

Пресмарафон Президента України Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня і тривав аж 14 годин, побивши світовий рекорд пресконференцій.



Марафон відбувався у незвичному форматі: по-перше, він пройшов у "Київському ринку їжі", по-друге, журналістів запускали до президента на півгодини групами по 7-10 людей. 300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерезультативною.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Тарасом Семенюком: