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      В політиці є дуже багато піару та гарної картинки, але мало змісту, – експерт

      122 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Українська правда

      Експерти наголошують, що в Україні є дуже багато піару в політиці – це так звана форма, але дуже мало змісту. Достатньо пригадати формулу Штайнмаєра, адже про неї ми дізналися з російських ЗМІ.

      Таку думку висловив політичний експерт Тарас Семенюк у прямому ефірі 24 каналу.

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      Він додав, що зараз помічає, що в політиці є багато візуальної форми – гарної картинки, але мало змісту, бо його "не розжовують".

      Що відомо про формулу Штайнмаєра? Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Формула має допомогти досягти миру на Донбасі. Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

      "Потім ми бачимо пресмарафон Зеленського, що тривав 14 годин. Там була прекрасна форма, але давайте розбиратися по змісту – те все можна було розповісти впродовж години, а не робити цього великого шоу", – сказав Семенюк.

      Пресмарафон Президента України Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня і тривав аж 14 годин, побивши світовий рекорд пресконференцій.

      Марафон відбувався у незвичному форматі: по-перше, він пройшов у "Київському ринку їжі", по-друге, журналістів запускали до президента на півгодини групами по 7-10 людей. 300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерезультативною.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Тарасом Семенюком:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра
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