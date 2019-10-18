В политике есть очень много пиара и красивой картинки, но мало содержания, – эксперт

Эксперты отмечают, что в Украине очень много пиара в политике – это так называемая форма, но очень мало содержания. Достаточно вспомнить формулу Штайнмайера, ведь о ней мы узнали из российских СМИ.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Семенюк в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Богдан не виноват: актер "Квартала" спародировал нашептывание на ушко Зеленскому – фото

Он добавил, что сейчас замечает, что в политике есть много визуальной формы – красивой картинки, но мало содержания, потому что его "не разжевывают".

Что известно о Формуле Штайнмайера?

Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Формула должна помочь достичь мира на Донбассе. Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

"Потом мы видим пресс-марафон Зеленского, который длился 14 часов. Там была прекрасная форма, но давайте разбираться по содержанию – это все можно было рассказать в течение часа, а не делать из этого большого шоу", – сказал Семенюк.

Пресмарафон Президента Украины Владимира Зеленского состоялся 10 октября и длился целых 14 часов, побив мировой рекорд пресс-конференций.



Марафон проходил в необычном формате: во-первых, он прошел в "Киевском рынке еды", во-вторых, журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек. 300 журналистов успели поставить пол тысячи вопросов. Мысли медийщиков разделились: одни считают эту встречу интересной и необычной, другие – унизительной и нерезультативной.

Смотрите видео полного интервью с Тарасом Семенюком: