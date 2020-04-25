В США розповіли, коли почнуть перезапуск економіки після карантину
Зниження захворюваності на COVID-19 спостерігають у більшості штатів США. Відтак влада країни планує поступово запускати економіку вже у травні.
Лише 16 штатів відклали плани щодо перезапуску економічної діяльності. Про це заявила речниця Білого дому Кейлі МакЕнані в інтерв'ю Fox News.
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За її словами, інші 34 штати заявляють, що планують поступово запускати економіку вже найближчим часом.
МакЕнані переконана, що "економіка відновиться і поверне дуже потужні позиції", адже вже у 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей із симптомами хвороби як у COVID-19.
Що відомо про COVID-19 у США станом на 25 квітня
- Станом на 25 квітня COVID-19 зафіксували у понад 925 тисяч американців. Від недуги померли 52 тисячі людей, одужати вдалося понад 110 тисячам.
- Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
- Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.
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