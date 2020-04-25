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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В США розповіли, коли почнуть перезапуск економіки після карантину

      - Читать новость на русском
      США в травні почнуть перезапуск економіки
      США в травні почнуть перезапуск економіки / Unsplash

      Зниження захворюваності на COVID-19 спостерігають у більшості штатів США. Відтак влада країни планує поступово запускати економіку вже у травні.

      Лише 16 штатів відклали плани щодо перезапуску економічної діяльності. Про це заявила речниця Білого дому Кейлі МакЕнані в інтерв'ю Fox News.

      Деталі Коронавірус у США: кількість штатів, що послаблюють карантин, збільшилася

      За її словами, інші 34 штати заявляють, що планують поступово запускати економіку вже найближчим часом.

      МакЕнані переконана, що "економіка відновиться і поверне дуже потужні позиції", адже вже у 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей із симптомами хвороби як у COVID-19. 

      Що відомо про COVID-19 у США станом на 25 квітня

      • Станом на 25 квітня COVID-19 зафіксували у понад 925 тисяч американців. Від недуги померли 52 тисячі людей, одужати вдалося понад 110 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

      Скільки бізнес може існувати при карантині інфографіка 24 канал
      Скільки український бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики
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