В США розповіли, коли почнуть перезапуск економіки після карантину

Зниження захворюваності на COVID-19 спостерігають у більшості штатів США. Відтак влада країни планує поступово запускати економіку вже у травні.

Лише 16 штатів відклали плани щодо перезапуску економічної діяльності. Про це заявила речниця Білого дому Кейлі МакЕнані в інтерв'ю Fox News.

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За її словами, інші 34 штати заявляють, що планують поступово запускати економіку вже найближчим часом.

МакЕнані переконана, що "економіка відновиться і поверне дуже потужні позиції", адже вже у 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей із симптомами хвороби як у COVID-19.