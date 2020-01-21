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      В Україні хочуть запровадити економічний паспорт: що варто знати

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      Нардеп пропонує створити для кожного українця рахунок з народження / politeka.net

      До Верховної Ради подали проєкт закону про економічний паспорт для українців – це фінансовий рахунок для новонародженого, на яких до 18-ліття капатимуть гроші від держави.

      До Верховної Ради проєкт закону вніс нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Ідея не нова, така система діє в Об'єднаних Арабських Еміратах. У цій країні кожен громадянин на повноліття отримує фінансову допомогу від держави – з відсотків за продаж нафти.

      Читайте більше: Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон

      Тепер проєкт закону будуть розглядати на пленарному засіданні Верховної Ради після 4 лютого, коли нардепи повернуться до сесійної зали після канікул. Проте дату розгляду ще не призначили. Якщо народні депутати ухвалять цю пропозицію, в Україні може з'явитися "економічний паспорт".

      Що відомо про проєкт закону

      Для чого хочуть створити економічний паспорт? За даними Державної прикордонної служби України, з часу минулого перепису населення (2001 рік) з України поїхали й не повернулися 6,3 мільйона громадян. Ідея законопроєкту в тому, щоб забезпечити українську молодь стартовим капіталом і зменшити міграцію молодих людей за кордон.

      Для цього пропонують створити особистий рахунок для кожного українця, який народиться після 1 січня 2021 року і проживе наступні 18 років в Україні. Протягом 18 років на рахунок капатимуть кошти. А для цього пропонують залучити гроші від продажу українських корисних копалин у розмірі 1%. Кошти розподілятимуть порівну на рахунки. 

      Після повноліття українець матиме змогу використати ці гроші як захоче – держава його не контролюватиме.

      Для функціонування системи пропонують запровадити від Кабміну спеціальний "Фонд майбутнього".

      Чим буде займатися "Фонд майбутнього"?

      • створювати особисті рахунки новонародженим українцям;
      • рівномірно розподіляти кошти на рахунки;
      • виплачувати гроші після повноліття.

      До речі, про цю ідею говорив Володимир Зеленського напередодні його президентства. У своїй промові під час інавгурації, він сказав, що робитиме усе для того, щоб до України повернулися усі українці, які виїхали за кордон. 

      Для цього президент планує значно покращити рівень життя в країні, збільшити зарплати та соцвиплати, зменшити корупцію – а для цього перевести державні системи в онлайн, покращити захист здоров'я тощо.

      Що відомо про скорочення населення України?З січня по листопад 2019 року в Україні народилося 286 777 дітей. За аналогічний період 2018 року цей показник був більшим – тоді народилося 312 603 дітей.

      Станом на 1 грудня 2019 року населення України становило 41 922 670 осіб, а у 2018 році ця цифра становила понад 42 мільйони. Згідно з тенденцією за останні два роки, населення країни зменшується більш, ніж на 200 тисяч осіб щороку. Така ситуація через те, що в Україні помирає людей більше, ніж народжується.

      Також велика кількість українців емігрують за кордон. За статистикою, у 2019 році з країни офіційно поїхали 16,4 тисячі людей. Проте неофіційна цифра може бути в рази більша, враховуючи, що чимало українців сезонно виїжджають за кордон на роботу.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Гроші Слуга народу Діти і неповнолітні
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