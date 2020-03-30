В Україні облаштували тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус: фото

Рятувальники облаштували на території лікарень тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19, в яких проводять первинну діагностику. Вони працюють у всіх областях України та Києві. Наразі таких пунктів понад 200.

Тимчасові пункти прийому облаштували на базі наметів ДСНС. Про це повідомили у фейсбуці МВС України.

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В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Станом на 30 березня 2020 року в усіх областях країни та місті Києві працюють 217 таких пунктів.



По всій Україні облаштували тимчасові пункти прийому хворих / Фейсбук МВС України

У МОЗ додали, що такі пункти розташовані на території лікарень першої хвилі госпіталізації.

Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у лікарню, повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення,

– йдеться в повідомленні.

Це дає зможу медикам розподіляти пацієнтів залежно від ступеня важкості та госпіталізувати лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.

У міністерстві сподіваються, що така схема сприятиме зниженню ризиків зараження інших пацієнтів лікарні.



У них проводять первинний огляд пацієнтів / Фейсбук МВС України

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.

Померли 11 людей, одужали – 6. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу