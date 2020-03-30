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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      В Україні облаштували тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус: фото

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      В Україні працюють тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус / Фейсбук МВС України

      Рятувальники облаштували на території лікарень тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19, в яких проводять первинну діагностику. Вони працюють у всіх областях України та Києві. Наразі таких пунктів понад 200.

      Тимчасові пункти прийому облаштували на базі наметів ДСНС. Про це повідомили у фейсбуці МВС України.

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      В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19,
      – йдеться в повідомленні.

      Станом на 30 березня 2020 року в усіх областях країни та місті Києві працюють 217 таких пунктів.


      По всій Україні облаштували тимчасові пункти прийому хворих / Фейсбук МВС України

      У МОЗ додали, що такі пункти розташовані на території лікарень першої хвилі госпіталізації.

      Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у лікарню, повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення,
      – йдеться в повідомленні.

      Це дає зможу медикам розподіляти пацієнтів залежно від ступеня важкості та госпіталізувати лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.

      У міністерстві сподіваються, що така схема сприятиме зниженню ризиків зараження інших пацієнтів лікарні.


      У них проводять первинний огляд пацієнтів / Фейсбук МВС України

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини України Здоров'я ДСНС Міністерство внутрішніх справ
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