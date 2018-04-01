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В Україні подорожчали залізничні квитки

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В Україні подорожчали залізничні квитки
В Україні подорожчали залізничні квитки / Фото з вільних мереж

З неділі, 1 квітня, в Україні на 1 процентний пункт буде підвищено тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що таке підвищення пов'язане із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів у залежності від календарних періодів. Відповідні коефіцієнти були зафіксовані наказом Міністерства інфраструктури від 19 березня 2012 року та змінами в тарифах, внесеними наказом МІУ від 21 липня 2014 року.

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Так, з 1 по 27 квітня застосовується коефіцієнт 1,02 (у березні застосовувався коефіцієнт 1,01), а в період травневих свят – з 28 квітня по 8 травня – коефіцієнт 1,03.

Варто наголосити, що вже 9 травня (і тільки в цей день) квиток на потяг можна буде придбати зі знижкою 20%.

Також повідомляється, що дешевше придбати залізничний квиток можна тільки 31 грудня, коли застосовується коефіцієнт 0,7.

Загалом вартість залізничних квитків коливається в залежності від сезону: що більший попит на перевезення, то вищою є ціна. Відтак, одні з найдорожчих для пасажирів – це літні перевезення. Дорожчими є лише квитки в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1.

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Гроші Тарифи
Джерело: 24 Канал
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