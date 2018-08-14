В Україні сертифікували спеціальний комплекс для моніторингу БПЛА

У понеділок, 13 липня 2018 року, Український державний центр радіочастот сертифікував перші пристрої для моніторингу БПЛА у повітряному просторі – DJI Aeroscope Mobile та DJI Aeroscope Stationary.

Про це повідомляє видання itc.ua.

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Зазначається, що комплекси DJI Aeroscope Mobile та DJI Aeroscope Stationary дозволяють здійснювати ідентифікацію, стеження та моніторинг параметрів БПЛА. Системи також дозволяють контролювати канали радіокерування та передачі даних, що забезпечить дотримання законодавства України та правил безпеки польотів квадрокоптерами та іншими безпілотними літальними апаратами.

В ході оцінки відповідності системи Aeroscope проходили тестування на електромагнітну відповідність, безпеку та ефективність використання радіочастотного ресурсу. Результати оцінки позитивні,

– повідомив керівник Українського державного центру радіочастот Олександр Лисенко.

Після оформлення декларації про відповідність вимогам технічного регламенту радіообладнання системи будуть введені в обіг та зможуть бути дозволені для експлуатації на території України.