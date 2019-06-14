В Україні ще більше знизили ціну на газ у червні
Ціна на газ в Україні в червні становитиме 5 тисяч 553,89 гривні за тисячу кубометрів. Таку ціну розрахував "Нафтогаз України" і ця ціна є на 11,8% (або на 746 гривень) нижчою від раніше оголошеної на червень – 6 тисяч 299 гривень.
Кабмін 5 червня зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення з червня. Тоді прем’єр Володимир Гройсман заявив, що газ повинен коштувати в червні близько 8000 гривень, а в липні – 7700 гривень за тисячу кубів.
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Кінцева ціна на газ у різних областях України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу.
В "Нафтогазі" нагадали, що постанова уряду передбачає, що для визначення ціни газу компанія аналізує 4 показники та обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила ціну на червень.
Показники, за якими визначають вартість газу:
- ціна для комерційних споживачів за минулий місяць,
- дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць,
- середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою від 19 жовтня 2018 року.
Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковими паритетом і завдяки цьому споживач отримує чесні умови,
– сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
В кінці травня "Нафтогаз" повідомив, що ціну на газ у липні планує знизити на 8%, тож вартість газу становитиме 5 тисяч 803 гривні за тисячу кубометрів.
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