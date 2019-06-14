16:16
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      В Україні ще більше знизили ціну на газ у червні

      5151 Читать новость на русском
      Ціну на газ в Україні в червні суттєво знизили
      Ціну на газ в Україні в червні суттєво знизили / Epravda.com.ua

      Ціна на газ в Україні в червні становитиме 5 тисяч 553,89 гривні за тисячу кубометрів. Таку ціну розрахував "Нафтогаз України" і ця ціна є на 11,8% (або на 746 гривень) нижчою від раніше оголошеної на червень – 6 тисяч 299 гривень.

      Кабмін 5 червня зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення з червня. Тоді прем’єр Володимир Гройсман заявив, що газ повинен коштувати в червні близько 8000 гривень, а в липні – 7700 гривень за тисячу кубів.

      Читайте також: "Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"

      Кінцева ціна на газ у різних областях України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу.

      В "Нафтогазі" нагадали, що постанова уряду передбачає, що для визначення ціни газу компанія аналізує 4 показники та обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила ціну на червень.

      Показники, за якими визначають вартість газу:

      • ціна для комерційних споживачів за минулий місяць,
      • дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць,
      • середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою від 19 жовтня 2018 року.

      Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковими паритетом і завдяки цьому споживач отримує чесні умови,
      – сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

      В кінці травня "Нафтогаз" повідомив, що ціну на газ у липні планує знизити на 8%, тож вартість газу становитиме 5 тисяч 803 гривні за тисячу кубометрів.

      blog_ava
      4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку
      сьогодні
      9638
      Теги: Новини України Комунальні послуги Гроші Нафтогаз Газ Ціни
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      сьогодні , 16:02 Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      Ірина Поліщук 333
      Далекі від доброчесності: ВККС кришує одіозних суддів та фальсифікує голосування
      сьогодні , 16:00 Далекі від доброчесності: ВККС кришує одіозних суддів та фальсифікує голосування
      Фундація DEJURE 174
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      сьогодні , 15:50 Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      252
      Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ
      сьогодні , 15:23 Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ
      Злой Одессит 1289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук