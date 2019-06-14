В Україні ще більше знизили ціну на газ у червні

Ціна на газ в Україні в червні становитиме 5 тисяч 553,89 гривні за тисячу кубометрів. Таку ціну розрахував "Нафтогаз України" і ця ціна є на 11,8% (або на 746 гривень) нижчою від раніше оголошеної на червень – 6 тисяч 299 гривень.

Кабмін 5 червня зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення з червня. Тоді прем’єр Володимир Гройсман заявив, що газ повинен коштувати в червні близько 8000 гривень, а в липні – 7700 гривень за тисячу кубів.

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Кінцева ціна на газ у різних областях України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу.

В "Нафтогазі" нагадали, що постанова уряду передбачає, що для визначення ціни газу компанія аналізує 4 показники та обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила ціну на червень.

Показники, за якими визначають вартість газу:

ціна для комерційних споживачів за минулий місяць,

дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць,

середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою від 19 жовтня 2018 року.

Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковими паритетом і завдяки цьому споживач отримує чесні умови,

– сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

В кінці травня "Нафтогаз" повідомив, що ціну на газ у липні планує знизити на 8%, тож вартість газу становитиме 5 тисяч 803 гривні за тисячу кубометрів.