В Україні винесли перше судове рішення за порушення режиму карантину

Суд у Києві виніс перше рішення у справі про порушення правил карантину в Україні. Жительку столиці оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.

Рішення прийняв Шевченківський районний суд Києва. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба суду.

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Справу про порушення режиму карантину розглянули 20 березня. Оштрафували жінку, яка продавала продукти з рук у невстановленому місці. Вона порушила санітарно-протиепідемічні правила.

Її визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень,

– йдеться у рішенні суду.

До слова, Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширенню хвороби.

Що відомо про покарання за порушення карантину

За порушення передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень , а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, а також За дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

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