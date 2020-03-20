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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      В Україні винесли перше судове рішення за порушення режиму карантину

      - Читать новость на русском
      Суд виніс перше судове рішення за порушення режиму карантину / pravda.com.ua

      Суд у Києві виніс перше рішення у справі про порушення правил карантину в Україні. Жительку столиці оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.

      Рішення прийняв Шевченківський районний суд Києва. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба суду.

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      Справу про порушення режиму карантину розглянули 20 березня. Оштрафували жінку, яка продавала продукти з рук у невстановленому місці. Вона порушила санітарно-протиепідемічні правила.

      Її визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень,
      – йдеться у рішенні суду.

      До слова, Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширенню хвороби.

      Що відомо про покарання за порушення карантину

      • За порушення передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. 

      карантин коронавірус в Україні
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Києва Здоров'я Судді
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