В Україні винесли перше судове рішення за порушення режиму карантину
Суд у Києві виніс перше рішення у справі про порушення правил карантину в Україні. Жительку столиці оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.
Рішення прийняв Шевченківський районний суд Києва. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба суду.
Зверніть увагу В Україні за добу 405 порушень карантину: поліція відкрила 6 кримінальних проваджень
Справу про порушення режиму карантину розглянули 20 березня. Оштрафували жінку, яка продавала продукти з рук у невстановленому місці. Вона порушила санітарно-протиепідемічні правила.
Її визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень,
– йдеться у рішенні суду.
До слова, Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширенню хвороби.
Що відомо про покарання за порушення карантину
- За порушення передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
- Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал
Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.