В Україні встановлюють фотопастки у гніздах рідкісних чорних лелек: репортаж

Наприкінці березня до України повертаються не лише білі бузьки, але й їхні близькі родичі – чорні лелеки. Це рідкісний червонокнижний птах.

Їх в Україні дві тисячі і щороку стає менше. Львівські орнітологи встановлюють фотопастки у гнізда цих птахів.

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У Яворівському лісництві гніздо чорного лелеки торік науковцям показали лісники.

Цьогоріч посліди на землі вказують, що птах вже повернувся із вирію.



Послід, який вказує на повернення лелеки

Тому фотопастку треба ставити швидко. На відміну від білих лелек, чорні селяться якомога далі від людей.



Червонокнижних птахів щороку стає менше

Гнізда більше метра у діаметрі вони зводять у дубових лісах, тому простежити за ними вкрай важко.

Допомагають сучасні технології, бо фотопастки реагують на рух. Якщо освітлення недостатньо камера використовує інфрачервоний спалах, якого птахи не бачать,

– розказав орнітолог Юрій Струс.

Гніздо лелек – на висоті десяти метрів, камеру кріплять з південної сторони, щоб фотографії були якісні.



Фототехніка, яка слідкує за птахами

Працюватиме техніка орієнтовно 3-4 місяців, залежно від того наскільки інтенсивно буде рух відбуватись. За цей час камера зробить більше, ніж 13 тисяч кадрів. Уже восени орнітологи зберуть інформацію з 11 таких пасток у чотирьох областях.

У такий спосіб дізнаються більше про поведінку птахів, їх раціон та потомство. Камера фіксує й хижих гостей, які навідуються у гніздо, тут буває яструб, канюк, куниця.



Дикі звірі є гостями гнізд чорних лелек

Синиці або дрозди крадуть з нього гніздовий матеріал наприклад: мох, гілочки. На Поліссі в нас був випадок, коли бородата сова зайняла гніздо чорного лелеки і навіть почала відкладати яйця,

– зазначив орнітолог Андрій Бокотей.

Орнітологи досліджують чорного лелеку вже 13 років. Він зустрічається у Карпатському регіоні та на Поліссі. Орієнтовно є дві тисячі птахів, втім і вони не щороку повертаються.

Ймовірно, більше, ніж половина всіх птахів, які є в Україні, не щороку починають гніздуватися. Особливо, зараз у зв’язку з потеплінням, з посушливою погодою та з тим, що падає рівень вод – птахи не мають достатньої кількості корму,

– додав Андрій Бокотей.

За останнім підрахунком у чотирьох областях нарахували 150 лелечих гнізд, їх може є й більше. Проте тільки лісники, які знають про них – орнітологам не розповідають. Нове законодавство передбачає охоронну зону навколо гнізда – це означає вирубка лісів у радіусі тисячі метрів – заборонена.