В Україну намагалися завезти величезну партію заражених помідорів

У морському транспортному порту "Чорноморськ", що на Одещині, не пропустили на територію України партію томатів вагою 23,5 тонни. Прибули вони з Туреччини.

Як розповіли у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, під час проведення фітосанітарного контролю імпортних вантажів у партії турецьких помідорів виявили карантинний організм, а саме південноамериканську томатну міль.

Цікаво! Окупанти не пропустили гумдопомогу на Донбас

Оскільки вантаж був зараженим, його повернули назад до Туреччини. Також до країни мають надіслати нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Що таке нотифікація?Це офіційне повідомлення шляхом надсилання документа однією зі сторін міждержавної угоди про свою позицію щодо умов контрактів, договорів, можливостей вирішення певних питань.