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      В Україну прямує медичний вантаж з Китаю: деталі

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      Іл-76, яким до України доставлять медичний вантаж з Китаю / фото: фейсбук Мотовиловця

      Близько 11 години 21 березня в Україну прибуде борт з медичним вантажем з Китаю. Наразі військовий літак Іл-76 летітиме з України у бік китайського Гуанчжоу.

      Це лише перший такий вильот, а наступного тижня запланований ще один, розповів у своєму фейсбуці нардеп Андрій Мотовиловець, який супроводжує борт.

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      З Китаю до України борт планує привезти медичний вантаж:

      • лаборторні та експрес-тести на коронавірус;
      • медичні маски;
      • апарати штучної вентиляції легень.

      Я дуже вдячний за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу Україні, представникам бізнес-спільноти, Офісу Президента та усім міністерствам, які брали участь в організації,
      – наголосив Мотовиловець.

      До слова, перед цим про гуманітарну допомогу для України прем'єр Денис Шмигаль і глава МЗС Дмитро Кулеба домовилися з послом Китаю Фань Сяньжуном.

      Що відомо про боротьбу з коронавірусом у Китаї?Китай – країна, яка першою і найбільше постраждала від епідемії коронавірусу. Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а загинули щонайменше 3 тисячі 200 осіб.

      Втім пік епідемії Піднебесна уже пройшла – у країні вилікували понад 70 тисяч інфікованих. Тож Китай взявся допомагати й іншим країнам, що постраждали від епідемії. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Медицина Китай
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