В Украину следует медицинский груз из Китая: детали

Около 11 часов 21 марта в Украину прибудет борт с медицинским грузом из Китая. Сейчас военный самолет Ил-76 будет лететь из Украины в сторону китайского Гуанчжоу.

Это лишь первый такой вылет, а на следующей неделе запланирован еще один, рассказал в своем фейсбуке нардеп Андрей Мотовиловец, который сопровождает борт.

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Из Китая в Украину борт планирует привезти медицинский груз

лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус;

медицинские маски;

аппараты искусственной вентиляции легких.

Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офису Президента и всем министерствам, которые участвовали в организации,

– отметил Мотовиловец.

К слову, перед этим о гуманитарной помощи для Украины премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба договорились с послом Китая Фань Сяньжуном.

Что известно о борьбе с коронавирусом в Китае?

Китай – страна, которая первая и наибольше пострадала от эпидемии коронавируса. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а погибли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.



Впрочем пик эпидемии Поднебесная уже прошла – в стране вылечили более 70 тысяч инфицированных. Поэтому Китай взялся помогать и другим странам, пострадавшим от эпидемии. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия.