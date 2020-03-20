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      В Украину следует медицинский груз из Китая: детали

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      Около 11 часов 21 марта в Украину прибудет борт с медицинским грузом из Китая. Сейчас военный самолет Ил-76 будет лететь из Украины в сторону китайского Гуанчжоу.

      Это лишь первый такой вылет, а на следующей неделе запланирован еще один, рассказал в своем фейсбуке нардеп Андрей Мотовиловец, который сопровождает борт.

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      Из Китая в Украину борт планирует привезти медицинский груз

      • лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус;
      • медицинские маски;
      • аппараты искусственной вентиляции легких.

      Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офису Президента и всем министерствам, которые участвовали в организации,
      – отметил Мотовиловец.

      К слову, перед этим о гуманитарной помощи для Украины премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба договорились с послом Китая Фань Сяньжуном.

      Что известно о борьбе с коронавирусом в Китае?
      Китай – страна, которая первая и наибольше пострадала от эпидемии коронавируса. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а погибли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.

      Впрочем пик эпидемии Поднебесная уже прошла – в стране вылечили более 70 тысяч инфицированных. Поэтому Китай взялся помогать и другим странам, пострадавшим от эпидемии. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Медицина Китай
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