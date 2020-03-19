В Ухане намеренно занижают количество новых случаев коронавируса, – врач

Китайский врач заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом было занижено, а многие пациенты с симптомами болезни были внезапно отпущены из карантина раньше срока. Это связано с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Ухань, который состоялся 10 марта.

Врач добавил, что это делают для того, чтобы продемонстрировать успехи правительства Си Цзиньпина в борьбе с пандемией, пишет Kyodo News.

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По данным Национальной комиссии здравоохранения, 19 марта в Ухане впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования. Однако врач, работающий в одном из медицинских учреждений, сказал, что правительственным отчетам "нельзя доверять".

Также он отметил, что из-за сокрытия правды может произойти еще одна вспышка. Врач отметил, что после визита Си Цзиньпина в Ухань критерии выписки пациентов упростили и "начали массово отпускать инфицированных пациентов".

Что известно про Ухань?Китайский город Ухань, расположенный в провинции Хубэй, стал эпицентром распространения коронавируса, поэтому 23 января китайские власти решили изолировать город. Там не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и учреждения. В городе подорожали продукты, а в магазинах пустые полки и длинные очереди. Эвакуацию из Уханя объявили США, Япония и Франция.

Сейчас пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Система пассажирских перевозок начинает восстанавливаться до прежнего уровня.

Что известно о коронавирусе в Китае

По состоянию на 19 марта от нового коронавируса в Китае умерли 3 245 человек, всего в стране заболели 80 928 человек, выздороветь удалось 70 420 людям.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Основным предостережением является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала