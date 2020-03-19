В Ухане намеренно занижают количество новых случаев коронавируса, – врач
Китайский врач заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом было занижено, а многие пациенты с симптомами болезни были внезапно отпущены из карантина раньше срока. Это связано с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Ухань, который состоялся 10 марта.
Врач добавил, что это делают для того, чтобы продемонстрировать успехи правительства Си Цзиньпина в борьбе с пандемией, пишет Kyodo News.
Обратите внимание Смертность от коронавируса в Китае ниже, чем в других странах
По данным Национальной комиссии здравоохранения, 19 марта в Ухане впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования. Однако врач, работающий в одном из медицинских учреждений, сказал, что правительственным отчетам "нельзя доверять".
Также он отметил, что из-за сокрытия правды может произойти еще одна вспышка. Врач отметил, что после визита Си Цзиньпина в Ухань критерии выписки пациентов упростили и "начали массово отпускать инфицированных пациентов".
Что известно про Ухань?Китайский город Ухань, расположенный в провинции Хубэй, стал эпицентром распространения коронавируса, поэтому 23 января китайские власти решили изолировать город. Там не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и учреждения. В городе подорожали продукты, а в магазинах пустые полки и длинные очереди. Эвакуацию из Уханя объявили США, Япония и Франция.
Сейчас пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Система пассажирских перевозок начинает восстанавливаться до прежнего уровня.
Что известно о коронавирусе в Китае
- По состоянию на 19 марта от нового коронавируса в Китае умерли 3 245 человек, всего в стране заболели 80 928 человек, выздороветь удалось 70 420 людям.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Основным предостережением является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.