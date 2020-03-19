В Ухані навмисно занижують кількість нових випадків коронавірусу, – лікар

Китайський лікар заявив, що число нових випадків зараження коронавірусом було занижене, а багато пацієнтів з симптомами хвороби були раптово відпущені з карантину раніше терміну. Це пов'язане з візитом голови КНР Сі Цзіньпіна до Уханя, який відбувся 10 березня.

Лікар додав, що це роблять для того, аби продемонструвати успіхи уряду Сі Цзіньпіна у боротьбі з пандемією, пише Kyodo News.

Зверніть увагу Смертність від коронавірусу в Китаї нижча, ніж в інших країнах

За даними Національної комісії охорони здоров'я, 19 березня в Ухані вперше не було зареєстровано нових випадків інфікування. Однак лікар, який працює в одному з медичних закладів, сказав, що урядовим звітам "не можна довіряти".

Також він зауважив, що через приховування правди може статися ще один спалах. Лікар наголосив, що після візиту Сі Цзіньпіна в Ухань критерії виписки пацієнтів спростили, і "почали масово відпускати інфікованих пацієнтів".

Що відомо про Ухань?Китайське місто Ухань, що розташоване у провінції Хубей, стало епіцентром поширення коронавірусу, тож 23 січня китайська влада вирішила ізолювати місто. Там не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт та заклади. У місті подорожчали продукти, а в магазинах порожні полиці та довжелезні черги. Евакуацію з Уханя оголосили США, Японія і Франція.

Нині пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. Система пасажирських перевезень починає відновлюватися до попереднього рівня.

Що відомо про коронавірус у Китаї

Станом на 19 березня від нового коронавірусу у Китаї померли 3 245 людей, загалом у країні захворіли 80 928 людей, одужати вдалося 70 420 людям.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. Основною пересторогою є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу