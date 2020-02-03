В Укрзалізниці назвали найпопулярніші напрямки 2019 року: інфографіка
Найпопулярнішим залізничним сполученням у 2019 році стало Київ – Харків. На цей напрямок було продано 1,7 мільйона квитків.
Список найпопулярніших напрямків опублікувала пресслужба Укрзалізниці у фейсбуці.
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5 найпопулярніших напрямків у 2019 році:
Київ – Харків: 1,7 мільйона пасажирів;
Київ – Львів: 1,6 мільйона псажирів;
Київ – Дніпро: 1,3 мільйона пасажирів;
Київ – Вінниця: 1,1 мільйона пасажирів;
Київ – Одеса: 0,9 мільйона пасажирів.
Найпопулярніші напрямки у 2019 році
Цікаво, що у 2019 році Укрзалізниця продала через онлайн-сервіси 30,4 мільйона квитків, тобто 57 % від загального обсягу. За рік продаж квитків через інтернет зріс на 10%.
Які найпопулярніші напрямки Укразалізниці за кордон у 2019 році?У 2019 році найпопулярнішим залізничним маршрутом в Україні став Київ – Перемишль. А загалом Укрзалізниця до країн Євросоюзу та назад перевезла 942,1 тисяч пасажирів. Це на 14,9% більше, аніж було у 2018 році.
Серед інших популярних потягів у компанії назвали:
– № 67/68 Київ – Варшава – Київ (обрала 61 тисяча пасажирів),
– № 35/36 Одеса – Перемишль — Одеса (59 тисяч пасажирів);
– № 31/32 Київ – Рига (24 тисячі пасажирів).