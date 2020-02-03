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      В Укрзалізниці назвали найпопулярніші напрямки 2019 року: інфографіка

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      В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні рейси 2019 року / pinterest.ru

      Найпопулярнішим залізничним сполученням у 2019 році стало Київ – Харків. На цей напрямок було продано 1,7 мільйона квитків.

      Список найпопулярніших напрямків опублікувала пресслужба Укрзалізниці у фейсбуці.

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      5 найпопулярніших напрямків у 2019 році:

      Київ – Харків: 1,7 мільйона пасажирів;

      Київ – Львів: 1,6 мільйона псажирів;

      Київ – Дніпро: 1,3 мільйона пасажирів;

      Київ – Вінниця: 1,1 мільйона пасажирів;

      Київ – Одеса: 0,9 мільйона пасажирів.

      укрзалізниця популярні напрямки 2019 україна
      Найпопулярніші напрямки у 2019 році

      Цікаво, що у 2019 році Укрзалізниця продала через онлайн-сервіси 30,4 мільйона квитків, тобто 57 % від загального обсягу. За рік продаж квитків через інтернет зріс на 10%.

      Які найпопулярніші напрямки Укразалізниці за кордон у 2019 році?У 2019 році найпопулярнішим залізничним маршрутом в Україні став Київ – Перемишль. А загалом Укрзалізниця до країн Євросоюзу та назад перевезла 942,1 тисяч пасажирів. Це на 14,9% більше, аніж було у 2018 році.

      Серед інших популярних потягів у компанії назвали:

      – № 67/68 Київ – Варшава – Київ (обрала 61 тисяча пасажирів),
      – № 35/36 Одеса – Перемишль — Одеса (59 тисяч пасажирів);
      – № 31/32 Київ – Рига (24 тисячі пасажирів).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Одеси Вінниця Новини Дніпра Новини Харкова Новини України Новини Львова Новини Києва Статистика Транспорт Укрзалізниця
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