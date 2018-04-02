В "Укрзалізниці" показали, як зростуть ціни на квитки в поїздах

З 1 квітня в Україні мали зрости ціни на залізничні перевезення, проте 2-го числа тарифи все ще залишалися без змін, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури України ще досі перебуває на розгляді у причетних міністерствах і відомствах.

Про це державний перевізник повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Як зауважили в "Укрзалізниці", відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік передбачено підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполучені з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.

Таким чином, через несвоєчасну індексацію тарифів компанія продовжує нарощувати збитки від пасажирських перевезень, адже рівень тарифів на перевезення пасажирів у вагонах поїздів "Інтерсіті" залишається незмінним з 2012 року. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у вагонах СВ залишається незмінним з 2009 року, а у всіх типах вагонів (крім СВ та "Інтерсіті+") – з жовтня 2014 року. Натомість з жовтня 2014 року фактичний індекс споживчих цін склав 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції – 206,3%. Також залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, які є нижчими, ніж економічно обґрунтований рівня, а також через перевезення пільгових категорій громадян,

– пояснюють у компанії.

У відомстві також навели приклади, як може зрости вартість квитків на окремих маршрутах:

Так зміняться тарифи на проїзд залізницею у разі погодження відповідного наказу Мінінфраструктури