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      В уряді розповіли, до якої підступної пропаганди вдаються проросійські ЗМІ в Криму

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      Еміне Джапарова про російську пропаганду в Криму
      Еміне Джапарова про російську пропаганду в Криму / 24 канал

      Перший заступник Мінінфомполітики України Еміне Джапарова розповіла, як проросійські ЗМІ в анексованому Криму посилюють ворожнечу між кримськотатарським народом і його лідерами.

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      Про це йшлося на прес-конференції в агенції "Укрінформ".

      Найпідсутнішою політикою Росії є те, що обшуками, тортурами, політичними переслідуваннями, штрафами й іншими формами репресій вичавлюють активних громадян України зі свого дому, депортують і оголошують нев'їздними. А далі руками ЗМІ, які фінансуються з російського бюджету, засуджують і називають втікачами лідерів кримських татар, які виїхали з анексованого півострова,
       прокоментувала Джапарова.

      На її думку, мета російської пропаганди одна: максимально розірвати зв'язок між лідерами кримських татар і Меджлісом, який сьогодні в Києві, та кримськотатарським народом, який лишився жити на окупованому півострові.

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      "У проросійських ЗМІ постійно роблять акцент нібито на політичних бонусах, кар'єрі чи комфортному житті кримськотатарських лідерів у Києві, яке ті, мовляв, влаштовують собі за рахунок кримських татар, які страждають в Криму. Це справа рук російських спецслужб",  завершила вона.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Криму заручники
      Джерело: 24 канал
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