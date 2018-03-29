В уряді знову затягують перехід на цифрове телебачення
Аналогове телебачення не вимикатимуть у березні. Термін його дії на території України продовжили.
Про це повідомляє Урядовий портал.
З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року Уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року,
– повідомляють у Кабміні.
Читайте також: Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-"регіонала"
Така постанова Кабінету Міністрів України продовжує термін використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення" з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації.
У повідомленні пояснюють, що прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.
Згідно із попереднім планом, вимкнути аналогове мовлення в першій пілотній області мали вже у березні цього року. А у червні 2018 року планували вимкнути його по всій країні, за винятком зони АТО і прикордонної зони на півночі країни.
Нагадаємо, раніше голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пояснював, чому Україна до 2019 року точно не перейде на цифрове телебачення.
Вибір редакції
-
Масовий протест відбувається у Миколаєві проти Савченка: активісти зайшли до сесійної зали ОДАсьогодні , 11:59
-
Гроші пахнуть: У Великобританії розслідують, скільки у них "брудних" коштів з Росіїсьогодні , 10:42
-
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Timesсьогодні , 09:30