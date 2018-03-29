12:26
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В уряді знову затягують перехід на цифрове телебачення

176 Читать новость на русском
Аналогове телебачення в Україні не вимикатимуть у березні
Аналогове телебачення в Україні не вимикатимуть у березні / epravda.com.ua

Аналогове телебачення не вимикатимуть у березні. Термін його дії на території України продовжили.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року Уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року,
– повідомляють у Кабміні.

Читайте також: Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-"регіонала"

Така постанова Кабінету Міністрів України продовжує термін використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення" з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації.

У повідомленні пояснюють, що прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.

Згідно із попереднім планом, вимкнути аналогове мовлення в першій пілотній області мали вже у березні цього року. А у червні 2018 року планували вимкнути його по всій країні, за винятком зони АТО і прикордонної зони на півночі країни.

Нагадаємо, раніше голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пояснював, чому Україна до 2019 року точно не перейде на цифрове телебачення.

Теги: Новини України Техно Інформаційні технології Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сьогодні, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 390
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
сьогодні, 09:30 Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
2846
Катастрофа в России
сьогодні, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 2466
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сьогодні, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3077
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 березня, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1631
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук