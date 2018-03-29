В уряді знову затягують перехід на цифрове телебачення

Аналогове телебачення не вимикатимуть у березні. Термін його дії на території України продовжили.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року Уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року,

– повідомляють у Кабміні.

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Така постанова Кабінету Міністрів України продовжує термін використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення" з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації.

У повідомленні пояснюють, що прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.

Згідно із попереднім планом, вимкнути аналогове мовлення в першій пілотній області мали вже у березні цього року. А у червні 2018 року планували вимкнути його по всій країні, за винятком зони АТО і прикордонної зони на півночі країни.

Нагадаємо, раніше голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пояснював, чому Україна до 2019 року точно не перейде на цифрове телебачення.