Виїхав до Криму і виправдовував агресію: екснардепа Колесніченка підозрюють у держзраді

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої нині в Україні Партії регіонів. Цей екснардеп виїхав до окупованого Криму та підтримував агресію Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. За даними ЗМІ, ймовірно, мовиться про Вадима Колісніченка.

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Що відомо про підозру до екснардепа "регіонала"

За даними слідства, підозрюваний у 2014 році достроково склав повноваження народного депутата та виїхав до тимчасово окупованого Севастополя. Там він активно сприяв анексії міста та Криму, а надалі влаштувався радником в окупаційну адміністрацію.

Після цього екснардеп балотувався на посаду так званого "губернатора Севастополя".

З початком повномасштабного вторгнення підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Він публічно виступав в медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував та підтримував збройну агресію Росії проти України, принижуючи український народ,

– зазначили прокурори.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у листопаді 2024 року цього ексвисокопосадовця засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, пов'язаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності.

Мовиться про інцидент, який стався у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Екснардепу оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Відомо, що Вадим Колісніченко був народним депутатом України з 2006 по 2014 роки. Він також був заступником голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

Екснардеп відомий своєю неприязню до української мови, українофобськими та сепаратистськими поглядами. Саме він є одним з авторів скандального мовного закону, який у народі прозвали законом "Ківалова – Колісніченка".