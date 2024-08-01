Обійми із вбивцею: як Путін зустрічав кілера з ФСБ Красікова

Росія провела обмін в'язнями із США та Німеччиною у четвер, 1 серпня. Зокрема, Росії вдалося повернути кілера з ФСБ Вадіма Красікова.

На відео можна побачити, як його зустрічав російський диктатор Владімір Путін. Зауважимо, що зустрічати своїх шпигунів прийшла мало не вся кремлівська еліта.

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Як Путін зустрічав повернутих з полону шпигунів та кілерів

Путін увечері 1 серпня прибув до московського аеропорту Внуково, де приземлився літак із громадянами Росії, яких було звільнено під час великого обміну із США та Німеччиною.

Зокрема, Росії вдалося повернути Вадима Красікова, якого визнали винним у вбивстві чеченського командира в Берліні 23 серпня 2019 року.

Тоді німецький суд установив, що кілер діяв на замовлення Москви. Красікова було засуджено до довічного ув'язнення.

Як Путін зустрів Красікова та інших: дивіться відео

Втім, як ми можемо побачити на відео Путіну це ніяк не заважає обійматися із вбивцею. Зауважимо, що вбивць та шпигунів у Росії зустрічали із червоною доріжкою.