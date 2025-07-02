На фронті загинув 21-річний студент КНУ Вадим Пахомов

Під час бою на Сумщині 24 червня загинув 21-річний Вадим Пахомов. Юнак навчався на четвертому курсі факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка.

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Загинув Вадим Пахомов

Унаслідок атаки російського дрона 24 червня в бою за Сумщину загинув Вадим Пахомов. Юнак пішов захищати Україну добровільно.

Він обрав шлях захисника, пішов добровольцем. Без пафосу і галасу – просто тому, що не міг інакше,

– написали в пресслужбі.

Вадим Пахомов очолював спортивний департамент Студентського парламенту факультету у 2022 – 2023 роках, у 2025 році успішно захистив дипломну роботу на тему: "Зв'язок рівня тривожності та професійного самовизначення підлітків".

"Однокурсники відгукуються про Вадима як людину, котра поєднувала в собі креативність і запал. Він був головою спортивного департаменту Студентського парламенту Факультету психології й завжди знав, як надихати інших. Саме за його ініціативи спортивне студентське життя факультету відновилося і набрало нового ритму – змагання, заходи, жива спільнота", – йдеться в публікації КНУ імені Тараса Шевченка.

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 3 липня, о 10:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вадима Пахомова. Вічна та світла пам'ять!